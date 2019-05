Majhna zmaga krajanov: šolarji bolj varno na avtobus #video

Ko je bila ekipa Planeta v vasi marca letos, se je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, ki sicer velja v naseljih, končala ob zadnji hiši, kjer je bil tudi znak za konec naselja. Na tem mestu so lahko vozniki pospešili na 90 kilometrov na uro, pa čeprav tam ob cesti stoji tudi avtobusna postaja, kamor hodijo otroci.

Po novem tudi mimo avtobusne počasneje

Zdaj pa so za znakom, ki označuje konec naselja, postavili še znak za omejitev hitrosti. Hitrost je na cesti mimo avtobusne postaje po novem omejena na 50 kilometrov na uro.

Na to postajo še vedno hodijo šolarji po cesti, pa vendar je to velika pridobitev za vas, je dejala Jožica Hočevar. Dodala je, da so zadovoljni, da se je nekaj premaknilo, in so dobili znak, pa čeprav vozniki to bolj slabo upoštevajo.

Vaščani si zdaj želijo še prehod za pešce, ki bi še dodatno izboljšal varnost šolarjev. Župan Dušan Strnad pa je dal obljubo, da bodo poskušali zdaj pridobiti še zemljišča, na katerih bi zgradili pločnik.