LUŠTno in raznobarvno iz Prekmurja

Raznobarvne paradižnike različnih velikosti pridelujejo sodelavke in sodelavci iz, kot pravijo oni, LUŠTne družine. Ljubezen in pozornost, ki jo posvetijo vzgoji rastlin, se zagotovo okušata v plodovih LUŠTnega paradižnika. Spominja namreč na okus tistega paradižnika, ki so ga z veliko ljubezni pridelovale naše babice na svojih vrtovih.

Ali ste vedeli? Ročno skrbijo za rastline in jih negujejo. Poleg tega pa še ročno pripravljajo paradižnik!

To, da LUŠTne paradižnike obirajo ročno, smo že izvedeli. A vendar je potrebnega veliko truda in ljubezni, da pridelajo slastne paradižnike.

Začne se s sajenjem januarja. Zasajenih imajo kar 152 tisoč sadik! Da so plodovi na dosegu rok LUŠTnih sodelavcev, uporabljajo vrvični sistem dvigovanja in spuščanja sadik. Zato je treba vse vrhove, ki jih je v letnem povprečju kar 455 tisoč, ročno ovijati okoli vrvic. To počnejo vsak teden. Poleg ročnega obiranja na rastlini dozorelih plodov paradižnika pa ročno odrezujejo še liste.

Si ne bi mislili, da vse počnejo ročno, kajne?

Prav LUŠTno je, da nas Prekmurke in Prekmurci letos že 12. sezono razvajajo s svežimi, sočnimi in okusnimi paradižniki!

LUŠTni sodelavci nato ročno obrane paradižnike še enkrat pregledajo in pripravijo za vse nas, ki uživamo v teh svežih, sočnih in okusnih rajskih sadežih. Letos so iz LUŠTne poletne družine paradižnikov na voljo:

Grozdasti paradižnik LUŠT,

Mali LUŠT,

Slivov paradižnik LUŠT,

Češnjev paradižnik LUŠT in

LUŠTek (mešanica češnjevih paradižnikov).

Najdete jih v vseh večjih trgovskih sistemih po Sloveniji, na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih in na Osrednji ljubljanski tržnici.

Do okolja in zdravja ljudi prijazna pridelava

So trajnostno naravnano in družbeno odgovorno podjetje, kar je v današnjem svetu zelo pomembno. Rastlinjak v Renkovcih v hladnih delih leta ogrevajo s pomočjo obnovljive geotermalne energije. Cvetove oprašujejo čmrlji.

Ti so hkrati tudi živi dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje, saj bi čmrlji v nasprotnem primeru zagotovo poginili, mi pa ne bi mogli uživati v slastnih LUŠTnih paradižnikih. S kratkimi transportnimi potmi pa posrbijo še za manjši ogljični odtis med potjo paradižnika od rastlinjaka pa do naših krožnikov.

Ja, pri svojem delu se imajo zares LUŠTno. Imejte se LUŠTno z njimi in paradižniki še vi! Družno pridelujejo paradižnik, zato da lahko vi uživate v surovem, kuhanem ali pečenem rajskem sadežu.



Pa LUŠTen tek!

