LUŠTni paradižniki: svežina in barva zimskih dni

Zima je čas, ko se radi grejemo s toplimi napitki in odejami, a hkrati pogrešamo malo barve in okusa na svojih krožnikih. Kaj če bi si privoščili nekaj, kar je še vedno sveže, sočno in slovensko? Paradižnike LUŠT , seveda!

Paradižniki LUŠT v zimskih mesecih rastejo v rastlinjaku v Prekmurju, ki je velik kot šest nogometnih igrišč. Tam jim s pomočjo okolju prijaznega Sistema za zimsko vzgojo zagotavljajo optimalne pogoje za rast in razvoj brez uporabe škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi.





Foto: Paradajz d.o.o. Cvetove rastlin oprašujejo čmrlji, ki so tudi živi dokaz, da je temu tako. V nasprotnem primeru bi namreč zagotovo poginili, mi pa ne bi mogli uživati v slastnih plodovih. Paradižnike pa LUŠTovci ročno oberejo le kakšen dan prej, preden jih dostavijo trgovinam.

Pri LUŠTu pridelujejo paradižnike različnih barv in oblik, ki bodo popestrili vaše zimske obroke. Poleg paradižnikov, kot sta Mali grozdasti paradižnik LUŠT in Slivov paradižnik LUŠT, pridelujejo tudi drobnoplodne sorte, ki so pravi sladkorčki. Češnjev paradižnik LUŠT in LUŠTek, ki je mešanica pisanih češnjevih paradižnikov, sta idealna za prigrizke, solate in omake. Novost letošnje zime pa je Datljev paradižnik LUŠT, ki je privlačne oblike in poželjivo rdeče barve. Datljev paradižnik je odličen za sladokusce, ki si želijo malo sladkobe in svežine.

recept z namigom.



Foto: Paradajz d.o.o. LUŠTen paradižnik je torej idealen za obarvanje zimskih dni, ko si želimo malo več barve in svežine. Z njim lahko ustvarite slastne obroke za vas in vaše najbližje. Pri LUŠTu pa vam vsak mesec razkrijejo šez namigom.

Paradižniki LUŠT so na voljo v vseh večjih trgovskih sistemih po Sloveniji, na Osrednji ljubljanski tržnici in na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih, kjer lahko spoznate njihov način pridelave in okusite njihove pridelke.

Nič ni lepšega kot pa preživljanje časa s toplino obdanimi trenutki z najbližjimi ob sveže pridelanih paradižnikih LUŠT v zimskih mesecih, kajne? Še posebej, če so pridelani na okolju prijazen način.

Podjetje Paradajz, d. o. o., ki prideluje paradižnik pod znamko LUŠT, je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za okolje in zadovoljstvo svojih zaposlenih ter kupcev. Transportne poti od rastlinjaka do kupcev so kratke, kar pomeni manjši ogljični odtis in večjo svežino. Lokalno pridelana zelenjava je namreč sveža in optimalno dozorela ter ima posledično višjo vsebnost vitaminov in mineralov. Paradižniki LUŠT so tako odlična izbira za vse, ki cenijo kakovost in svežino.

Pa LUŠTen tek!

