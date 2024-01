Luka Mesec: Koalicija ne bo več dajala obljub #video

Ministri in poslanci, ki so se danes zbrali na koalicijskem vrhu, so po besedah podpredsednika vlade Luke Mesca opravili evalvacijo opravljenega dela v prejšnjem letu, sprejeli organizacijske popravke in vsebinski okvir za letošnje leto. Obljub ne bodo več dajali, zagotavlja. Med dosežki so izpostavili učinkovitost po poplavah.

Podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dejal, da so ministri poslancem predstavili ključne projekte, ki so jih naredili lani, in jim povedali, na katerih področjih bodo letos delali premike.

"Delo vlade bo bolj predvidljivo, nočemo ponavljati lanskega napovedovanja reform"

Bistvena sprememba je po njegovih besedah normativni načrt dela vlade, o katerem so se danes dogovorili. "Kar pomeni, da bo v letošnjem letu delo vlade bolj predvidljivo, ker smo že v začetku leta postavili jasen vsebinski okvir, in na ta način bolje usklajeno in organizirano," je dejal. Vsebinskega okvirja za letošnje leto ne bodo javno komunicirali. "Ker nočemo ponavljati lanskega napovedovanja reform," je dejal Mesec.

Podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič je dejal, da so predsedniki parlamentarnih odborov kakšno zadevo tudi pograjali, kar je ocenil za nujno, da bodo zakonodajni procesi tekli še bolj gladko. Da je kritika iz poslanskih vrst dobrodošla, se je strinjal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Ponosni na reakcijo po poplavah

Med lanskimi dosežki je Han izpostavil dobro reakcijo po poplavah, tako zakonodajno kot finančno. "To se mi zdi, da smo za prvi polčas naredili brez napake, s kakšno seveda manjšo težavico, in skupen cilj je, da s to zgodbo nadaljujemo," je dejal. Pri tem je izpostavil izplačilo dodatnih sredstev gospodarstvu in ljudem.

Srečanje poslank in poslancev strank vladne koalicije ter ministric in ministrov vlade. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsednik vlade Robert Golob, minister za delo, družine, enake možnosti in socialne zadeve Luka Mesec, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Foto: STA

Pri dosežkih ministrstev iz kvote Levice je Mesec izpostavil bistvene premike pri stanovanjski politiki, investicije v infrastrukturo na področju kulture in prenovo zakona o delovnih razmerjih. Ministrstvo za delo je bilo eden ključnih resorjev pri pomoči ljudem po poplavah, za letos pa v prvo vrsto postavljajo prenovo pokojninskega sistema, ki je na ravni koalicije že v teku, je napovedal.

Boštjančič uspešno zaključenih projektov ni našteval. "Bi pa vsaj samo to povedal, da seveda ne odstopamo od vseh teh sprememb, ki smo jih napovedali," je zatrdil. Pri tem je izpostavil zdravstveno reformo, ki po njegovih besedah ostaja prioriteta vlade, ter pogajanja o plačni reformi, s katero "vlada misli iskreno". Prizadevali si bodo, da preko večje produktivnosti, večje dodane vrednosti in posredno večjega bruto domačega proizvoda uspejo financirati pričakovanja državljanov.

"Ne bomo v javnosti komentirali vnaprej, kaj bomo delali in kako se pogovarjamo, ker se te stvari običajno zlorabijo in izrazito negativno vplivajo na to, da bi se karkoli dogovorili," je dejal. Dodal pa je, da bo treba veliko delati na zaupanju, predvsem s sindikati.

Srečanje poslank in poslancev strank vladne koalicije ter ministric in ministrov vlade. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Foto: STA

Med dosežki ministrov iz kvote SD je Han izpostavil polnopravno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov in podporo gospodarskim investicijam. "Čim manj bi rad napovedoval in čim več pokazal, kaj smo naredili," pa je odgovoril na vprašanje o prihodnjih načrtih.