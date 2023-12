Lopovi v Šiški: ponoči štirje vlomi

Ljubljanski policisti so bili ponoči obveščeni o štirih vlomih v ljubljanski Šiški. V enem primeru so vlomilci odnesli gotovino, v treh pa različne vredne predmete.

Vlomilci so ponoči vlamljali v Šiški, in sicer so vlomili v hišo, od koder so odtujili 3.500 evrov, vlomili so tudi v klet, od koder sta bili odtujeni kolesi, vredni dva tisoč evrov.

Vlomili so še v dve vrtni lopi, iz prve so ukradli kuhinjsko opremo, vredno sto evrov, iz druge pa različno opremo, vredno 2.500 evrov.