Logar v Petrinji začel delovni obisk na Hrvaškem

Zunanji minister Anže Logar je danes svoj prvi delovni obisk na Hrvaškem začel z obiskom Petrinje in okolice, ki jo je konec decembra prizadel uničujoč potres. Logar je izrazil sožalje vsem družinam, ki so v decembrskem potresu izgubile svojce. Njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman je izpostavil solidarnost Slovenije z žrtvami potresa.

Zunanji minister Anže Logar je današnji obisk v sosednji državi začel v vojašnici hrvaške vojske v Petrinji, v kateri sta z gostiteljem Grlić Radmanom tudi nagovorila novinarje. Šef slovenske diplomacije je izpostavil, da sta Slovenija in Hrvaška sosednji prijateljski državi ter da je Slovenija nemudoma priskočila na pomoč po potresu v Petrinji kot tudi po potresu v Zagrebu marca lani, piše STA.

Verjame, da lahko Slovenija s svojimi strokovnimi izkušnjami pomaga Hrvaški

Hrvaška je očitno na zelo potresno dejavnih tleh, je dejal Logar in izrazil upanje, da tovrstna pomoč ne bo več potrebna. Pa ne zato, ker je Slovenija ne bi več ponujala - vedno jo bo v podobnih primerih - temveč upa, da se takšna naravna nesreča ne bo več ponovila. Izrazil je upanje, da Slovenija tovrstne pomoči s hrvaške strani ne bo potrebovala in da do takega potresa ne bo prišlo. Vseeno pa je po njegovem lepo prepričanje, da imaš v sosednji državi nekoga, ki ti ob naravnih nesrečah priskoči na pomoč.

Slovenski zunanji minister Anže Logar meni, da se je Hrvaška v primeru potresa izkazala pri kriznem upravljanju. Foto: Vlada RS

Spomnil je, da je imela Slovenija podobne tragedije s potresi v Posočju, po katerih so izvajali obnovo. Verjame, da lahko s svojimi strokovnimi izkušnjami in znanjem pomagamo Hrvaški pri popotresni obnovi. Dejal je tudi, da si je ogledal tudi hrvaški krizni operativni center, ki se nahaja v vojašnici v Petrinji, in ocenil, da se je Hrvaška v primeru potresa izkazala pri kriznem upravljanju. Izpostavil je, da bo Slovenija v drugi polovici leta prevzela vodenje Evropske unije in da je med ključnimi prednostnimi nalogami njenega predsedovanja tudi krizno upravljanje. Slovenija želi, da bi se EU čim bolje pripravila za kakršne koli krize, ki so pred nami.

"Verjamem, da bo tudi ta izkušnja, kakorkoli tragična, vseeno pripomogla k izoblikovanju nekakšnega vzvoda oziroma vzorca delovanja EU, ki bo učinkovito naslavljal podobne krize," je še izjavil. Gordan Grlić Radman se je Logarju zahvalil za obisk v Petrinji in za humanitarno pomoč, ki jo je Slovenija s svojimi prebivalci prispevala žrtvam potresa. Izpostavil je, da se je Slovenija v okviru mehanizma EU za civilno zaščito takoj po potresu odzvala na prošnjo Hrvaške ter poslala 300 spalnih vreč in sto postelj, kot tudi dodatne postelje, električne grelce in zimske šotore ter osem bivalnih zabojnikov.

Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške sta se po izjavah odpravila v naselje Taborište v Petrinji na srečanje z družino, ki je po potresu prejela bivalni zabojnik iz Slovenije. Foto: Vlada RS

Povedal je, da je seznam slovenskih donatorjev dolg ter se zahvalil za obilno humanitarno pomoč vsem slovenskim prijateljem, pa tudi Hrvatom v Sloveniji. "Gre za enega v vrsti primerov dobrega hrvaško-slovenskega sodelovanja na različnih področjih in tudi za potrditev dobrososedskih odnosov," je dejal Grlić Radman. Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške sta se po izjavah odpravila v naselje Taborište v Petrinji na srečanje z družino, ki je po potresu prejela bivalni zabojnik iz Slovenije. Sledilo bo srečanje obeh ministrov na sedežu hrvaške diplomacije v Zagrebu, po katerem bo predvidoma ob 12.45 tudi novinarska konferenca, še navaja STA.