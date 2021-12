Logar na obisku v ZDA

Minister za zunanje zadeve 🇸🇮 @AnzeLog se bo na povabilo državnega sekretarja ZDA 🇺🇸 @SecBlinken mudil na delovnem obisku v Washingtonu. pic.twitter.com/yZvHrfV0vO — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 20, 2021

Tokratni obisk slovenskega zunanjega ministra pri Blinknu bo po napovedih slovenskega ministrstva za zunanje zadeve utrdil strateški dialog med državama ter prispeval k nadgrajevanju njunega partnerstva in zavezništva. Napovedali so, da bosta z Blinknom govorila o dvostranskem in transatlantskem sodelovanju ter si izmenjala mnenja o aktualnih regionalnih in globalnih vprašanjih, med drugim o Zahodnem Balkanu.

Logar bo predstavil slovensko predsedovanje Svetu EU

Logar bo tudi predstavil potek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, med katerim Slovenija namenja posebno skrb tudi vsestranskemu utrjevanju transatlantskih odnosov, in sicer na podlagi dogovorov Vrha EU – ZDA junija 2021. Govorila bosta tudi o možnostih krepitve sodelovanja med Slovenijo in ZDA na gospodarskem področju.

Gre za tretje dvostransko srečanje na ravni zunanjih ministrov v zadnjem letu in pol, po obisku sekretarja Mika Pompea avgusta 2020 v Sloveniji in ministra Logarja decembra 2020 v ZDA.