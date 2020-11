LMŠ pojasnjuje, za kaj so Damijanu nakazali 18 tisoč evrov

Decembra lani in julija letos sta poslanska skupina LMŠ in podjetje Grant Thornton Advisory, ki ga vodi Jože P. Damijan, sklenili pogodbi v vrednosti 18.300 evrov. Za omenjeni znesek je podjetje pripravilo študije s področja infrastrukture in študijo o zdravstvenih, ekonomskih in drugih posledicah bolezni bolezni covid-19.