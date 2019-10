LMŠ ima novega generalnega sekretarja #vŽivo

Predsednik LMŠ Marjan Šarec bo za novega generalnega sekretarja stranke imenoval Tomaža Simetingerja, sicer kulturnika in direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Šarec je prepričan, da bo Simetinger dal novo energijo stranki, da bo znal balansirati med vsemi čermi, ki so v politiki in ki jih stranka mora prestati, da lahko obstaja. "Predvsem se bo posvetil delovanju in gradnji stranke, pomembno se mi zdi, da je širok človek, odprtih misli in da bo znal združevati različno misleče, kar je tudi temeljni cilj stranke."

V LMŠ nočejo biti ekstremisti in nikomur zapirati vrat

Kot je dodal, so sredinska stranka, ki združuje v svojih vrstah takšna in drugačna mnenja. Ne želijo biti ekstremisti, nikomur ne želijo zapirati vrat. "Prav je, da imamo tudi na mestu generalnega sekretarja stranka človeka, ki bo znal uravnavati vse te ideje in različna mišljenja. Kajti tam, kjer vsi mislijo isto, tam ponavadi ni dobrih rešitev in sčasoma pride tudi do težav."

"Če nas napadejo z leve in desne, potem je to dokaz, da smo sredina"

Šarec je še povedal, da je sredina danes očitno zelo priljubljena in da bi si pred letom dni težko mislili, da se bo tudi s kakšnega drugega pola želel kdo premakniti v sredino. Verjame, da so na pravi poti. "Če nas napadejo z leve in desne, potem je to dokaz, da smo sredina. In imenovanje Tomaža Simetingerja potrjuje tovrstno zdravorazumsko usmeritev," je dodal.

Kdo je Tomaža Simetinger



Foto: STA Tomaž Simetinger je doma iz Črne na Koroškem, od 1. septembra 2018 pa je vodil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Je član Alumni kluba Univerze v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.



Tomaž Simetinger je doma iz Črne na Koroškem, od 1. septembra 2018 pa je vodil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Je član Alumni kluba Univerze v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

V drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja se je pridružil folklorni skupini v Črni na Koroškem, pozneje pa se je vključil v Folklorno skupino Emona v Ljubljani in nazadnje v Akademsko folklorno skupino France Marolt v Ljubljani, kjer je leta 2010 prevzel umetniško vodstvo. Je avtor ali soavtor številnih odrskih postavitev, je zapisano na spletnih straneh Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Etnolog in kulturni antropolog Dr.

Brane Kralj, dozdajšnji generalni sekretar LMŠ, je moral oditi zaradi posredovanja pri imenovanju direktorja družbe Uradni list. Predsednica nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović je namreč konec avgusta pristojnim institucijam, Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) in protikorupcijski komisiji (KPK) prijavila pritiske Kralja.

Naročil naj bi ji, da država pričakuje imenovanje Šoltesa

Kot je dejala, naj bi jo namreč Kralj 21. avgusta poklical ter ji naročil, da "država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršnokoli komunikacijo s SDH".

Pravi, da je želel le povedati, da je Šoltes dober kandidat

Kralj je klic potrdil, a dejal, da je Prijovićevi le "omenil, da bi bil dr. Igor Šoltes lahko dober kandidat za direktorja Uradnega lista. Obžalujem, da je gospa razumela to kot pritisk, kajti namen mojega klica je bil zgolj povedati, da je nekdanji predsednik Računskega sodišča in kandidat DeSUS na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto." Šoltesu se je takrat iztekel mandat evropskega poslanca.

Šarec je sicer v izjavah za javnost zatrdil, da za klic ni vedel, ter presodil, da je Kralj ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno in da klic ni bil primeren, a da je "resnica nekje vmes in ni bilo tako brutalno".

Šoltes je po aferi svojo kandidaturo umaknil

Šoltes je sicer po odmevni aferi kandidaturo za delovno mesto umaknil, češ da "ne želi sodelovati v političnih igrah", direktor Uradnega lista pa je postal Denis Stroligo.

