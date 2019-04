Ljubljanski policisti pred sodiščem pridržali pet tujcev

Policisti so pred ljubljanskim sodiščem danes opazili pet oseb, ki so vstopile v taksi, parkiran v Tavčarjevi ulici. Med kontrolo so ugotovili, da gre za državljana Maroka in štiri državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili mejo.

Vseh pet tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Na območju koprske policijske uprave pa so policisti od ponedeljka do danes zjutraj obravnavali 13 oseb, ki so nedovoljeno prestopile mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Ilirskobistriški policisti so obravnavali devet oseb, kozinski pa štiri. Hrvaškim varnostnim organom bodo danes vrnili štiri državljane Pakistana, štiri državljane Afganistana in državljana Alžirije. Za mednarodno zaščito so zaprosili štirje državljani Pakistana, so sporočili s PU Koper.