Ljubljanski policisti domnevajo, da je požar na Tržaški nekdo zanetil

Ljubljanski policisti zbirajo obvestila o požaru, ki je v noči s petka na soboto zajel zabojnike na Tržaški cesti v Ljubljani in se nato razširil na nadstrešek za parkirana vozila ter na osebno in tudi tovorno vozilo.

V požaru je nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode, policisti pa domnevajo, da je požar nekdo zanetil. O požaru so bili obveščeni v soboto okoli enih ponoči in nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Požar so po navedbah centra za obveščanje pogasili ljubljanski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci PGD Ljubljana-Vič. Požar je poleg štirih zabojnikov v celoti uničil tudi nadstrešnico ekološkega otoka, in kot omenjeno, poškodoval dve vozili.