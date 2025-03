Ljubljanski mestni svet dal soglasje k spremembam statuta ZD Ljubljana

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji dali soglasje k spremembam statuta Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in sprejeli odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (Mol). Na seji so Ingo Remeta imenovali za direktorico Slovenskega mladinskega gledališča.

Spremembe statuta največje ustanove primarnega zdravstva v državi uvajajo pomočnika direktorja za vodenje kadrovskega področja, za vodenje pravnega področja in za vodenje področja kakovosti ter določajo pogoje za njihovo imenovanje oziroma razrešitev.

Vodja oddelka za zdravje in socialno varstvo Tanja Hodnik je dejala, da zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu med drugim uvaja predstavnika vodstva za kakovost, "čemur v ZD Ljubljana sledijo z uvedbo namestnika direktorice za vodenje področja kakovosti". Ključni sta tudi področji kadrov in prava, zato vzpostavljajo tudi pomočnika za ti področji.

Direktorica bo imela sedem pomočnikov

Za soglasje je glasovalo 29 svetnikov, sedem pa mu je nasprotovalo. Mestna svetnica Maruša Babnik (SDS) je v razpravi opozorila, da bo imela direktorica zdravstvenega doma Antonija Poplas Susič zdaj priložnost zaposliti tri pomočnike za področja, za katera je bila doslej odgovorna sama. "Verjamem, da ji nagrada za delovno uspešnost čez kakšno leto ne bo pripadala, ker si je ne bo zaslužila," je povedala.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je spomnil, da so svetniki pred dvema letoma že soglašali s spremembami statuta, ki so omogočile pomočnika za zdravstveno nego in informatiko, že prej pa za razvoj zdravstvene dejavnosti in ekonomiko poslovanja. "In zdaj predlagate tri nove. Se pravi, da bo imela direktorica ZD Ljubljana skupaj sedem pomočnikov," je poudaril.

Svetnica Gibanja Svoboda Dunja Labović Begović je kot članica sveta ZD Ljubljana ocenila, da direktorica "odlično drži tempo dela in vzdržuje začrtano strategijo razvoja". Spremembe statuta pa v svetniškem klubu podpirajo, da bo lahko ZD Ljubljana tudi v prihodnje izvrševal svoje delo "v dobro vseh nas".

Svetnica SLS Tina Bregant pa je dodala, da so dodatne birokratske naloge časovno zahtevne in bodo verjetno zahtevale nove zaposlitve. "V osnovi pa se bojim, da gre za porabo sredstev zdravstvene zavarovalnice, ki ne bo v ničemer vodila k več zdravnikom na primarni ravni," je dodala.

Za delovanje primarnega zdravstva tudi s podeljevanjem koncesij

Mestni svetniki so odločali tudi o predlogu odloka o podelitvi 15-letnih koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (Mol). Hodnik je pojasnila, da je vlada s spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 za Mol predvidela po dva dodatna programa družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva.

Ker ZD Ljubljana ne more zagotoviti izvajanja vseh programov, bo občina za en program družinske medicine, dva programa pediatrije ter za 0,65 programa ginekologije in porodništva razpisala koncesijo.

Odlok so sprejeli s 37 glasovi za in enim proti. Večina svetnikov se je v razpravi strinjala, da je za delovanje primarnega zdravstva treba poskrbeti tudi s podeljevanjem koncesij.

Svetnica NSi Mojca Sojar je ob tem mestne svetnike Gibanja Svoboda pozvala, naj predlagajo vladi, da razpiše toliko koncesij, kot je potreb. "Če zanje ne bo prijav, pomeni, da primernih timov ni, če pa bi bilo prijav dovolj, pa je to rešitev za Ljubljančane brez osebnega zdravnika, pediatra ali ginekologa," je dejala.

Župan Zoran Janković je ponovno dejal, da je v Ljubljani več kot 30 tisoč ljudi, ki niso iz ljubljanske regije, ter spomnil na predlog, da bi se lahko pri zdravniku opredelil le v lastni regiji.

"Privatizacija ni rešitev zdravstva"

Odloku je nasprotoval le svetnik Vesne Denis Striković, ki meni, da so koncesije pot v privatizacijo zdravstva, privatizacija pa ni rešitev zdravstva. "Organizacija, kadrovska politika in morebitne nove investicije so rešitve, da zdravstveni dom ne bo več pisal, da ne more zagotoviti novih zdravnikov," meni.

Na seji so potrdili sklepe o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture in mladine iz naslova povečanega obsega dela.

Že 20. shod za zaščito pitne vode

Pred sejo je potekal jubilejni 20. shod za zaščito pitne vode, ki ga organizira Primc. Protestnike je spomnil, da so na upravni enoti začasno prekinili postopek izdaje gradbenega dovoljenja za kanal C0, kar je označil kot veliko zmago protestnikov, lastnikov zemljišč in poslanke SDS Anje Bah Žibert, ki vodi preiskovalno komisijo DZ o nezakonitostih pri gradnji kanala C0. "Zakaj smo uspešni? Ker nas je veliko, nas podpira stroka in ker smo vztrajni," je poudaril Primc.