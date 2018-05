Ljubljanska univerza skočila na svetovni lestvici

Center za ocenjevanje najboljših univerz na svetu (CWUR), ki predstavlja največjo globalno lestvico univerz, je objavil letošnji seznam najboljših univerz na svetu. Univerza v Ljubljani se je med več kot 18 tisoč univerzami uvrstila na 370. mesto. To je 97 mest višje od lanskega 467. mesta, so sporočili z univerze.

Lestvica CWUR, na kateri sicer vodi Harvard, je zanesljiva globalna lestvica visokošolskih ustanov, znana po objektivnosti, preglednosti in doslednosti. Zaupajo ji študentje, profesorji, vodstva univerz in vladni predstavniki po vsem svetu. Meri kakovost izobrazbe in usposabljanja študentov, ugled članov fakultet in kakovost njihovih raziskav, so zapisali na Univerzi v Ljubljani.

CWUR pri razvrščanju univerz uporablja sedem kazalnikov, pri čemer pa se ne zanaša na raziskave in predložene podatke univerz. Ti kazalniki so kakovost izobrazbe in fakultete, zaposljivost študentov, rezultati raziskav, število publikacij in citatov ter vpliv člankov. Kakovost izobrazbe izmerijo glede na število študentov univerze s pomembnejšimi mednarodnimi nagradami in priznanji in glede na velikost univerze, kakovost fakultete pa po številu profesorjev, ki so prejeli večje mednarodne nagrade in priznanja.

Zaposljivost študentov izmerijo glede na število študentov univerze na vodilnih položajih v najuglednejših svetovnih podjetjih in glede na velikost univerze. Kazalnik rezultatov raziskav ugotovijo glede na število raziskav. Kazalnik števila publikacij izmerijo na podlagi števila znanstvenih člankov v uglednih publikacijah, kazalnik števila citatov pa na podlagi števila citiranih člankov. Kazalnik vpliva izmerijo glede na število znanstvenih člankov, objavljenih v vplivnih revijah.

Univerza v Ljubljani je poleg uvrstitve na lestvici CWUR uvrščena tudi na preostale tri najvplivnejše globalne lestvice. Na šanghajski lestvici (ARWU) se že več let zapored uvršča od 401. do 500. mesta. Na lestvici THE je uvrščena od 601. do 800. mesta, na lestvici QS pa med 651. in 700. mestom, so še zapisali na Univerzi v Ljubljani.