Ljubljano zajelo močno deževje #video

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo pogoste nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 °C.

Jutri bo sončno s popoldanskimi nevihtami, ki se bodo lahko ponekod pojavljale še v noči na četrtek. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 28 °C.

Popoldne bodo nastala krajevna neurja z nalivi in možnostjo toče.

V četrtek bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno in že zjutraj ali dopoldne bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Drugod bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V petek bodo popoldne nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle tudi v noč na soboto.

Foto: Arso