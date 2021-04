Ljubljano z okolico stresel potres

Ob 13.03 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,9 v bližini Domžal, deset kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci osrednje Slovenije. Na agenciji za okolje ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici.

Felt #earthquake (#potres) M2.9 strikes 11 km E of #Ljubljana (#Slovenia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/ypqbjrBAbQ pic.twitter.com/STQverJrQq