Ljubljana dobila prvo kolesarsko cesto #foto

Kolesarska cesta je cesta, ki je v prvi vrsti namenjena kolesarjem in drugim nemotoriziranim uporabnikom. Največja dovoljena hitrost za motorna vozila na takšnih cestah je 30 kilometrov na uro.

Na ulici prevladujejo kolesarji, avto pa je gost

Na Facebook profilu društva Ljubljanska kolesarska mreža so opisali, kaj kolesarska cesta sploh je in iz kje izvira: "Po angleško 'bicycle street' ('bicycle boulevard' v ZDA), po nizozemsko 'fietsstraat', po nemško 'Fahrradstrasse' je ulica (ali niz ulic), ki je pomembna kolesarska povezava, ampak kjer je (v majhni meri) dovoljen tudi motorni promet. Pomembno je, da je avto na taki ulici gost, kolesarji pa prevladujejo. Da je kolesarska ulica uspešna, je treba izpolniti dva pogoja:

precej večje število kolesarjev kot avtomobilov in nizko število vozil v dnevu (pod dva tisoč);

da je dizajn ulice tak, da vozniki takoj dojamejo, da so samo gostje in da morajo znižati hitrost (maksimalno 30 kilometrov na uro)."

Največ kolesarskih cest je na Nizozemskem

"Največ dobrih primerov praks takih ulic je na, kakopak, Nizozemskem, kjer rastejo kot gobe po dežju. Tam imajo kolesarji tudi prednost v takih križiščih, asfalt je rdeč, promet je izključno lokalen. Prehitevanje s strani vozil je dovoljeno, ampak z dizajnom oteženo, tudi parkiranje je lahko omogočeno. Take ureditve so lahko tudi neuspešne, če kateri od pogojev ni izpolnjen, zato je treba previdno izbirati lokacije in izvesti ureditve. Kako se bo obneslo v praksi, bomo seveda videli," so še dodali.

Objavo so sklenili s pozivom Mestne občine Ljubljana, naj v kolesarsko cesto preuredijo tudi Cesto v Rožno dolino ob železnici.