Levica za sejo parlamentarnega odbora na temo Salonita Anhovo

Levica je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo razpravljali o sosežigu odpadkov v cementarni Salonit Anhovo. V sklepih želijo vladi med drugim naložiti, naj izenači standarde za izpuste sežigalnic in sosežigalnic, je na novinarski konferenci povedal Luka Mesec.

Po Meščevih besedah so se za sklic nujne seje odločili, ker so bili prebivalci srednje Soške doline doslej vedno preslišani. A ti ljudje so močno prizadeti. Od skupno 559 primerov azbestoze, zabeleženih v Sloveniji v obdobju od leta 1998 do leta 2016, jih je bilo 500 z območja srednje Soške doline. Od 1866 plevralnih plakov jih je 1.773 s tega območja. Od 189 mezoteliomov, zelo agresivnih tumorjev, jih je 128 s tega dela Slovenije, je po pisanju STA naštel Mesec.

"Genocid nad prebivalstvom"

Salonit iz Anhovega je lani na Agencijo RS za okolje (Arso) vložil vlogo za povečanje dovoljenih količin proizvodnje klinkerja s 3180 ton na dan na 3500 ton na dan, pa tudi dovoljenje za povečanje obsega sosežiga odpadkov s 109.000 ton na leto na 135.000 ton na leto.

Mesec je ob tem spomnil, da gre v primerih sežigalnic in sosežiga odpadkov za zakonodajno gledano dve povsem različni ureditvi. "Normativi za sosežigalnice so postavljeni tako, da omogočajo naravnost genocid nad prebivalstvom," je še dejal po pisanju STA.

Tako denimo Salonit Anhovo, čeprav so odpadki tam le pomožno gorivo, sežge triinpolkrat več odpadkov kot največja sežigalnica v Celju, sedaj pa bi radi ta sežig povečali še za četrtino. Pri izpustih velja, da sosežigalnica v Anhovem izpusti 58-krat večjo količino ogljikovih oksidov, 1000-krat večjo količino organskih spojin in 22-krat večjo količino žveplovih oksidov kot sežigalnica v Celju, še piše STA.

"Že tako obolelo prebivalstvo še dodatno zastrupljajo"

"V Anhovem in okoliških krajih se soočamo z resno zdravstveno in okoljski krizo. Na več desetletij podlage azbestnega onesnaženja imamo sedaj zelo toksično mešanico kurjenja odpadkov na eni in petrolkoksa na drugi strani, ki že tako obolelo prebivalstvo še dodatno zastruplja," je po poročanju STA opozoril Mesec.

Foto: STA

"Ti izpusti se nalagajo v pljučih ljudi, naših otrok, bolnikov, živali in v okolju"

Stisko prebivalcev Anhovega in okoliških krajev je predstavila tudi Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo in dolina Soče. Kot je poudarila, je srednja Soška dolina "eno najbolj nezdravih in degradiranih območij v Sloveniji", piše STA. Salonit Anhovo, ki letno v ozračju izpusti več kot 2,5 tone rakotvornega benzena, sicer deluje povsem v skladu z zakonodajo, je priznala Sattlerjeva. A "ti izpusti se nalagajo v pljučih ljudi, naših otrok, bolnikov, živali in v okolju", je izpostavila. "Gre za genocid nad prebivalci in nad okoljem."