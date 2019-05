Levica za obdavčitev digitalnih gigantov

Poslanska skupina Levica zahteva sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance in monetarno politiko, na kateri naj bi razpravljali o obdavčitvi digitalnih gigantov. Levica želi davek na digitalne storitve uvesti s 1. januarjem 2020, ustrezen predlog zakona pa naj bi vlada v državni zbor poslala do 1. septembra.

Levica v glasovanje odboru za finance predlaga sklep, v skladu s katerim bi odbor vladi naložil, da do 1. septembra v obravnavo državnemu zboru posreduje predlog zakona, s katerim bi na območju Slovenije uvedli davek na digitalne storitve s 1. januarjem 2020.

"Evropejce in Slovence izmikanje plačevanju davkov vsako leto stane milijarde evrov. Eden od največjih problemov so t.i. digitalna podjetja, ki zaradi narave svojih storitev zlahka dobičke in promet v državah, kjer jih ustvarjajo, prikrivajo, prikažejo pa jih v davčnih oazah," so v sporočilu za javnost zapisali v stranki.

Evropska komisija je že pripravila predlog evropskega davka na digitalne storitve, ki pa je bil zaradi nasprotovanja nekaterih držav zavrnjen. "V Levici zato predlagamo, da ga Slovenija, po zgledu Francije, Avstrije, Nemčije, Španije, Poljske in Velike Britanije, uvede sama," so poudarili.



Španija, Francija in Nemčija so namreč pred kratkim uvedle triodstotni davek, Avstrija napoveduje uvedbo petodstotnega, za 2020 ga napovedujeta tudi Poljska in Velika Britanija, so še pojasnili.