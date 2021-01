Leto 2020 eno najtoplejših od leta 1961

Meteorološka služba Arsa je pri tem na svoji Facebook strani sicer poudarila, da gre za predhodne, delne in še ne povsem preverjene podatke, navaja STA.

Do zdaj je bilo najtoplejše leto 2014

Kot so pojasnili, je bilo do sedaj najtoplejše leto 2014, z odklonom 1,7 stopinje Celzija, od leta 2020 pa so bila toplejša še leta 2019, 2018 in 2015. Odklon je bil največji predvsem v južnem delu Slovenije, brez Obale in Bele krajine, in v delih severovzhodne Slovenije, ki mejijo na Hrvaško. Nadpovprečno topli so bili vsi meseci leta 2020, razen maja, piše STA.

Največji odklon na ravni države je bil februarja, ko je znašal 4,5 stopinje Celzija. To je bil tudi drugi najtoplejši februar po letu 1961. Najmanj je od povprečja odstopal julij, majski odklon pa je bil -0,5 stopinje Celzija.

Že deseto leto zapored s pozitivnim temperaturnim odklonom

Dolgoletni niz meritev v Sloveniji kaže na ogrevanje ozračja pri tleh v zadnjih desetletjih, ugotavljajo na Arsu. Lansko leto je že deseto zapored s pozitivnim temperaturnim odklonom glede na obdobje 1981-2010. V tem tisočletju smo imeli le tri leta z negativnim temperaturnim odklonom, kar 17 jih je bilo s pozitivnim odklonom. Osem najtoplejših let je bilo v tem tisočletju, od 20 najtoplejših let samo tri niso bila v tem tisočletju, so zapisali po poročanju STA.

Foto: Arso

Tudi v sosednji Avstriji je bilo leto 2020 peto najtoplejše, odkar merijo. V Franciji, Belgiji, Estoniji, Latviji, na Nizozemskem, Švedskem, Norveškem, Finskem in v Švici pa je bilo minulo leto najtoplejše doslej.

Foto: Arso

Po podatkih Arsa je bilo padavin okoli povprečja obdobja 1981-2010. Od januarja do maja so bili meseci na državni ravni bolj suhi od povprečja, potem pa razen novembra bolj namočeni. Najbolj suh je bil januar, na ravni države je padlo le 27 odstotkov povprečne količine padavin. Najbolj namočen pa je bil december, ko je padlo kar 177 odstotkov povprečne količine padavin, še piše STA.

Foto: Arso

Minulo leto pa je bilo obenem tudi nadpovprečno osončeno. Po navedbah Arsa je bilo trajanje sončnega obsevanja na državni ravni za 112 odstotkov dolgoletnega povprečja, kar letošnje leto uvršča tudi med pet najbolj osončenih od leta 1961. Najbolj osončeno leto ostaja leto 2011 (114 odstotkov).

Lani sta bila tako izredno sončna meseca januar in april, ko je bilo trajanje sončnega obsevanja 166 oziroma 165 odstotkov dolgoletnega povprečja. Izredno podpovprečno osončen pa je bil december, ko je trajanje sončnega obsevanja znašalo okoli 45 odstotkov dolgoletnega povprečja, so še zapisali po poročanju STA.

Foto: Arso