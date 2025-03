Proti Severni Makedoniji je danes poletelo letalo Slovenske vojske, s katerim bodo na zdravljenje v Slovenijo prepeljali še dva poškodovana s hudimi opeklinami, ki sta jih utrpela v požaru v nočnem klubu v mestu Kočani, so potrdili na zunanjem in obrambnem ministrstvu. Oba naj bi danes prepeljali v mariborski Univerzitetni klinični center.

Dva pacienta s hudimi opeklinami, ki so ju iz Severne Makedonije v Slovenijo na brniško letališče prepeljali v ponedeljek zvečer, se zdravita v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Drugo letalo, s katerim naj bi v Slovenijo danes prepeljali dva mlajša moška s hudimi opeklinami, naj bi predvidoma popoldne pristalo na mariborskem letališču.

Po požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v katerem je v nedeljo umrlo 59 ljudi, poškodovanih pa jih je več kot 150, bo Slovenija na zdravljenje sprejela štiri poškodovane s hudimi opeklinami, je v ponedeljek na dopisni seji sklenila vlada.

Celotna vrednost pomoči Slovenije Severni Makedoniji po tragediji v Kočanih znaša do 550 tisoč evrov.

Požar je v nočnem klubu v Kočanih izbruhnil v noči na nedeljo med koncertom priljubljene makedonske hip hop skupine DNK. Domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Po izbruhu požara je v prenatrpanem klubu, ki je deloval brez ustreznih dovoljenj, izbruhnila panika. V okviru preiskave požara so do zdaj zaslišali več kot 20 ljudi. Proti enajstim so uvedli preiskavo. V Severni Makedoniji je zaradi tragedije sedemdnevno žalovanje.