Na trg prihaja lesena igrača, ki jo je zasnoval legendarni slovenski oblikovalec

Igrača Konstrukta je nastala kot plod sodelovanja Natalije Lapajne, kustosinje Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in pobudnice projekta, Kraljeve hčerke Veronike Kralj, Mete Kamšek, ustanoviteljice zadruge Festival lesa iz Kočevja, in obrtnikov kočevsko-ribniškega območja ter ob razvojni podpori Centra za kreativnost (CzK) pod okriljem MAO.

Konstrukta je preprosta, a domišljena, trpežna in pristna lesena didaktična igrača za vse generacije. Predstavlja Kraljev odnos do sveta, tega pa z njo spoznavamo v brezkončnih različicah in niansah, ki so prijazne in tople. Posameznikova igra z lesom, tem edinstvenim naravnim materialom, sprošča našo ustvarjalnost in domišljijo.

Skupinsko sestavljanje različnih oblik in figur pa gradi funkcionalno in empatično skupnost, saj spodbuja sodelovanje in živahno izmenjevanje zamisli, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Mnoga prizadevanja v tujini za oživljanje igrač, ki datirajo desetletja nazaj, so dokaz, da dobra igrača nikoli ne zastara, zato nam je dediščina oblikovalca, kot je Niko Kralj, lahko vzor in navdih za prihodnost. Lepo je videti, da kulturna dediščina lahko živi naprej; v tem primeru ne le kot dobra igrača, temveč tudi kot estetska vrednota, in da so muzeji lahko nekakšna vozlišča za prenos znanja na področju dediščine in ustvarjalnosti. Čeprav se danes vse seli v digitalni svet, mislim, da je taktilni element še vedno zelo pomemben in bi ga morali bolj negovati in vzgajati," je povedala kustosinja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Natalija Lapajne.