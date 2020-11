Lepe plati megle #foto

Megleno vreme ima lahko tudi lepše plati; današnje ivje je po dveh milih zimah brez tega pojava ponovno okrasilo dele Zaplane. pic.twitter.com/zDMFi6fwXj — Martin (@PodnebjeZaplane) November 28, 2020

Današnje dnevne temperature se bodo sicer gibale okrog 3 stopinj Celzija, na Primorskem pa od 8 do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V sredo sneg

V torek bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V sredo bo oblačno, popoldne ali zvečer bo začelo snežiti, po nižinah Primorske pa deževati. Burja na Primorskem se bo znova krepila.