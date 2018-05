Lenarčič: Ko smo začeli z odpravami, se o problemu črnega ogljika ni govorilo #vŽivo

Letalec in okoljski raziskovalec Matevž Lenarčič v Ljubljani predstavlja rezultate enomesečne raziskovalne misije Green Light World Flight. Rezultate misije na novinarski konferenci komentira tudi vodja znanstvenega dela odprave Griša Močnik.

Matevž Lenarčič je s pristankom na mariborskem letališču prejšnji četrtek sklenil odpravo, med katero je na okoli 23 tisoč kilometrov dolgi poti preko Azije zbiral podatke o onesnaženosti zraka. "Bilo je precej pestro," je Lenarčič povedal ob vrnitvi v Slovenijo.

Misija Green Light World Flight je bila posvečena zbiranju podatkov, povezanih s podnebnimi spremembami. Kot je povedal Lenarčič ob vrnitvi v domovino, je glede na njegove prve vtise najbolj onesnažena Kitajska. "O tem ni nobenega dvoma," je dejal letalec in okoljski raziskovalec ter dodal, da se na Kitajsko zagotovo ne želi več podati.

Z ultralahkim letalom preletel 23 tisoč kilometrov dolgo pot

Kot je danes v Ljubljani pojasnil Lenarčič, se je ultralahko letalo izkazalo kot odlična platforma za meritve. Kot je pojasnil, ga je njegova pot vodila prek Balkanskega polotoka do Turčije, nato na jug do Egipta in Savdske Arabije.

Polet se je nadaljeval prek Arabskega morja do Pakistana, nato pa prek Indije v Bangladeš. Od tam se je Lenarčičeva pot nadaljevala na Kitajsko. "Zrak tam zaradi koncentracije ljudi v milijonskih enklavah ne more biti čist," je poudaril letalec.

Svojo pot je Lenarčič nadaljeval prek Mongolije do Rusije. "Sibirija je gorela, prišlo je do številnih požarov, tako da so bile koncentracije črnega ogljika visoke," je pojasnil Lenarčič. Iz daljne Sibirije je nato nadaljeval pot proti Moskvi, odkoder je priletel nazaj v Evropo.

"Ko smo začeli z odpravami, se o problemu črnega ogljika ni govorilo"

Kot je poudaril vodja znanstvenega dela odprave Griša Močnik, so razlogi za onesnaženje zraka bodisi naravni, na primer dviganje puščavskega prahu v puščavi, bodisi človeške narave, denimo industrijsko onesnaževanje.

"Absorbcija aerosolov je odvisna od aktivnosti virov oziroma koliko viri spustijo zrak, potem je odvisno od vetrov oziroma od kje se to onesnaženje širi in kako padavine odstranjujejo te delce iz atmosfere," je pojasnil Močnik.

Lenarčič je kot najpomembnejši dosežek misije izpostavil, da so to znanstvene raziskave, ki so lahko objavljene v strokovni literaturi, in izobraževanje splošne javnosti. "Ko smo pred leti začeli z odpravami, se okoljske konference niso dotikale problema črnega ogljika. To je zdaj postal faktor oziroma predmet razprave tudi v politiki, pa ne zgolj po naši zaslugi," je poudaril Lenarčič.