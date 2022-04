Pozor: lažna spletna stran portala eUprava

"Vse uporabnike prosimo, da lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov. Naši varnostni inženirji so nemudoma po tem, ko so prejeli obvestilo o pojavu lažne spletne strani portala eUprava, pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov o omenjeni lažni spletni strani in bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala," so v izjavi zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Pravo spletno stran eUprave lahko najdete na naslovu: https://e-uprava.gov.si/. Od lažne spletne strani se razlikuje v končnici, prav tako na lažni spletni strani uporabnik ne more dostopati do določenih zavihkov.