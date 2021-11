Na policah trgovin kupce čakajo različne vrste krompirja. Razlikujejo se po poreklu, ceni in vrsti. Izbira lokalno pridelanega krompirja ima za potrošnike vrsto prednosti. Poleg izvora je pomembno, da vemo tudi, da so različne vrste krompirja primerne za različne vrste jedi. Kupite torej tisto vrsto lokalno pridelanega krompirja, ki ustreza jedem, ki jih pripravljate. Pa veste, kateri krompir je primeren za katero kosilo? Kako skladiščiti presežek neporabljenega krompirja, ki vam je ostal? Za vas smo poiskali odgovore na ta vprašanja.

Lokalno pridelan krompir je bolj svež in bolj primeren za daljše shranjevanje. Foto: Getty Images

Izbor lokalno pridelanih vrst krompirja prinaša celo vrsto prednosti tako za lokalno gospodarstvo kot tudi za same potrošnike. Ker je pridelan v bližini, ne zahteva daljšega prevoza, s čimer najmanj negativno vpliva na naše okolje. Ne vsebuje dodatkov za ohranjanje svežine, pa vendar je bolj svež in prav zato tudi okusnejši. Še več, njegova svežina pomeni tudi, da ga bomo v domači shrambi lahko brez težav skladiščili dalj časa. Krompir lokalnega izvora najdete tudi v prodajalnah Mercator, označenih z rdečim srčkom Radi imamo domače.

V Mercatorjevih prodajalnah po vsej Sloveniji na posebnih stojnicah in policah, označenih z rdečim srčkom, stalno ponujamo pestro izbiro pristnih domačih izdelkov lokalnih kmetij in zadrug. po vsej Sloveniji na, označenih zstalno ponujamo pestro izbiro pristnihlokalnih

Radi imamo domače. Foto: Mercator

Kakšen krompir izbrati?

Mnogi med nami ne posvečajo veliko pozornosti različnim vrstam krompirja, ki so namenjene različnim jedem. Ne glede na to, ali gre za krompir za peko, kuhanje ali tistega, ki je neprimernejši za pire, se kupci vse prepogosto odločajo zgolj na podlagi cene. To se lahko občasno tudi obnese, zagotovo pa ne vedno. Kaj hitro se vam lahko zgodi, da boste imeli krompirjevo solato, ki bo bolj videti kot pire, ali pa boste imeli pire, ki ga nikakor ne boste mogli preoblikovati v kremasto strukturo, ki se ji ni mogoče upreti.

Vse vrste moke niso primerne za vse recepte, enako pa velja tudi za krompir. Izbira prave vrste ni težka, rezultati v vaši kuhinji pa bodo občutno boljši. Različne vrste krompirja, vključno z lokalno ponudbo, najdete tudi na policah Mercatorja.

Da bodo gostje navdušeni nad vašo jedjo, izberite receptu primeren krompir. Foto: Getty Images

Vrste krompirja glede na vsebnost škroba

V osnovi ločimo tri vrste krompirja: krompir z visoko vsebnostjo škroba, krompir s srednjo vsebnostjo škroba in krompir z nizko vsebnostjo škroba. Najpogostejši krompir med vrstami z visoko vsebnostjo škroba je rjavi krompir, ki je podolgovate oblike. Ima tanko lupino, med kuhanjem pa hitro razpade ter postane puhast in lahek. Prav zato je nadvse primeren za mečkanje. Zaradi zrnaste strukture je krompir z visoko vsebnostjo škroba odličen tudi za pečenje in cvrtje.

Rjavi krompir Foto: Getty Images

Krompir s srednjo vsebnostjo škroba je navadno okrogel in bel ali rumen. Tak krompir najpogosteje najdemo na policah trgovin. Tudi njegova uporaba je zelo široka, saj se dobro obnese tako v pečici, pri kuhanju, pireju kot celo na žaru.

Okrogli rdeči in mladi krompir spadata med vrste z nizko vsebnostjo škroba. Te sorte se med kuhanjem ne razkuhajo in tudi v vreli vodi ohranijo obliko, zato so primerne za krompirjeve solate, juhe in enolončnice.

Okrogli rdeči in mladi krompir Foto: Getty Images

Ob nakupu krompirja bodite pozorni na lise

Ob nakupu krompirja bodite pozorni, da izberete tiste gomolje, ki so še trdi. Po velikosti naj bodo majhni ali srednje veliki. Če boste kupili ves krompir v približno enaki velikosti, se bodo vsi kosi skuhali hkrati, s čimer se boste izognili temu, da bi bili nekateri kosi komaj skuhani, drugi pa že začeli razpadati. Vsekakor se izogibajte krompirju, ki je mehek ali pa ima na sebi že vidne lise. Dele z lisami lahko sicer res odrežemo, a te so pogosto znak, da bo imel tak krompir neprijeten okus.

Krompir lahko doma shranite tudi za več tednov

Na sobni temperaturi bo krompir zdržal le dva tedna. Lahko pa ostane svež tudi dalj časa. Morate ga le shraniti v suhem in hladnem prostoru. Izberite sobo, ki ima dobro zračenje in čim manj direktne sončne svetlobe. Primerna izbira sta garaža in klet, če le nista prevlažni. Idealna temperatura je med sedmimi in 12 stopinjami Celzija. V takih pogojih lahko krompir ostane dober tudi mesec dni.

Primerno shranjen krompir vam bo zdržal tudi mesec dni. Foto: Getty Images

Krompir, kupljen v plastični vreči, takoj po prihodu iz trgovine pretresite v papirnato vrečo ali še raje v košaro. Tako boste zagotovili, da bo zrak okoli njega enakomerno krožil in ne bo nastala vlage, ki bi ga pokvarila.

Hladilnik ni prava izbira za shranjevanje krompirja. Hladnejša temperatura namreč ne bo podaljšala njegove življenjske dobe, bo pa spremenila škrob v sladkor. Tak krompir bo postal sladek, ob kuhanju pa bo celo potemnel.

Bodite pozorni na to, kaj shranjujete poleg krompirja. V njegovo bližino ne odlagajte drugih pridelkov, kot so čebula, banane in jabolka. Ti namreč proizvajajo plin etilen, ki povzroča hitrejše zorenje, zaradi česar se krompir hitreje pokvari.