Krkine tople zgodbe že 70 let

T ik pred praznovanjem Krkine 70-letnice in tri dni pred svetovnim dnevom zdravja smo se skupaj s specialisti pediatrije posvetili dobrim dejanjem, tokrat namenjenim zdravstveni oskrbi najmlajših bolnikov. V preteklih tednih smo otroškim oddelkom vseh desetih slovenskih splošnih bolnišnic in pediatričnima klinikama obeh univerzitetnih kliničnih centrov podarili medicinske naprave in opremo, ki jo najbolj potrebujejo in ki bo omogočila še boljšo diagnostiko in zdravljenje naših otrok.

Letos praznujemo 70 let Krke, tovarne zdravil iz Novega mesta. Ob tej priložnosti so naše donacije znova namenjene mladim junakom po vsej Sloveniji – od Jesenic do Brežic, od Izole do Murske Sobote.

V dialogu z obema pediatričnima klinikama in pediatričnimi oddelki vseh desetih slovenskih splošnih bolnišnic smo poskrbeli za opremo, ki jo najbolj potrebujejo. Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje smo podarili bolnišnični monitor s transportnim modulom, Oddelku za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Novo mesto dve grelno-reanimacijski posteljici za novorojenčke, Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica prav tako grelno-reanimacijsko posteljico, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice smo prispevali sredstva za obnovo izolacijske sobe, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Celje smo podarili polisomnograf za določanje motenj spanja otrok in mladostnikov, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota mobilni ultrazvočni aparat, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Izola grelno-reanimacijsko mizico, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec prenosni inkubator, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Ptuj pulzni oksimeter, bronhodilatator, spirometer in EKG z vozičkom, Otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice pa napravo za 24-urno snemanje elektrokardiograma (holter EKG) ter merilnik tlaka s tremi manšetami.

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., strokovna direktorica UKC Maribor, prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana, in doc. dr. Aneta Soltirovska Šalomon, dr. med., predstojnica Kliničnega oddelka za neonatalogijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, so v pogovoru razkrili, s katerimi izzivi se srečujejo pri zdravljenju otrok, kakšne so potrebe po medicinskih, diagnostičnih in drugih napravah ter kako se vsak dan trudijo izboljšati medicinske storitve.

Foto: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Mojca Prah Klemenčič, mag. farm., direktorica Regije Slovenija iz Krke, d. d., Novo mesto, je ob tej priložnosti dejala: »V Sloveniji je veliko izjemnih zdravstvenih delavcev, na katere se lahko popolnoma zanesemo. Imamo ljudi s srcem in vrhunskim znanjem, za katerim je ogromno dela, izkušenj, izmenjav dobre prakse. Le tako ste lahko uspešni v boju za zdravje, za življenje. Vsi vi ste ljudje z veliko začetnico. Za dobro oskrbo pa potrebujete še nekaj: ustrezno opremo in z njo povezane sodobne diagnostične metode. Ko gre za zdravje, je dobro le najboljše. Zato je v Krki vrhunska kakovost vodilo številka ena. Prisegamo na kakovostna, varna in učinkovita zdravila. Cenimo pa tudi srčnost. Zato si že 70 let skupaj z vami prizadevamo za zdravje bolnikov in za še višjo kakovost zdravstvenih storitev v Sloveniji.«

Prof. dr. Nataša Marčun Varda je izpostavila, da 28 pediatričnih posteljic z omaricami pomeni pomemben prispevek pri skrbi za najmlajše bolnike, ki se zdravijo na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor.

Izr. prof. dr. Jernej Dolinšek je povedal, da so za uspešno strokovno delo pomembni tudi dobri bivalni pogoji bolnikov: »Zelo smo veseli, da ste se spomnili na nas in da bodo naši otroci v najudobnejših posteljicah. Iskrena hvala za to donacijo.«

Doc. dr. Marko Pokorn pa je dodal: »Včasih otrok po rojstvu zaradi bolezni potrebuje posebno nego in skrb, tudi preiskave in zdravljenje. Takrat pride na Pediatrično kliniko, kjer mora biti v čim bolj varnem okolju in kjer mu lahko omogočimo najboljšo možno oskrbo. Zato smo hvaležni podjetju Krka, da nam je z izjemno velikodušno donacijo omogočilo pridobitev posebne posteljice, ki bolnemu novorojenčku zagotavlja takšno varno okolje, kot ga potrebuje. Našim zdravstvenim delavcem pa omogoča, da za otroka resnično lahko naredijo vse.«

Doc. dr. Aneta Soltirovska Šalomon je ob prevzemu grelno-reanimacijske posteljice za novorojenčke dejala: »Nova posteljica predstavlja bistveno razliko v kakovosti bivanja in življenja malih bolnikov. Zaposleni na Kliničnem oddelku za neonatologijo smo ponosni na svoje poslanstvo, na svoje dosežke, na ves trud, ki ga vlagamo v najmlajšo in najranljivejšo populacijo naše družbe. Cenimo zanimanje vodstva podjetja Krka za bolne novorojenčke in se iskreno zahvaljujemo za pomoč malim bolnikom, njihovim družinam in zaposlenim na kliničnem oddelku.«

Foto: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Svojo življenjsko izkušnjo sta delila tudi krkašica Nina Kuhar in njen sin Gal, nekoč eden najmlajših bolnikov na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor in Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, danes pa zdrav in živahen fantič.

Dogodek so simpatično popestrili najmlajši učenci Glasbene akademije Tartini iz Ljubljane.

Foto: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Naj bodo donacije ob Krkini 70-letnici še ena od številnih toplih zgodb, ki nas povezujejo. Da bomo še večkrat lahko rekli: »Ne skrbi. V dobrih rokah smo in vse bo v redu.«

Naročnik oglasnega sporočila je KRKA, D.D., NOVO MESTO.