Kristjani opolnoči dočakali božič, ki pa ga letos močno zaznamuje epidemija

Kristjani so ob polnoči dočakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Zaradi epidemije polnočnic ob navzočnosti vernikov ni bilo. Nadškof Stanislav Zoret pa je v polnočnici, ki jo je prenašala TV Slovenija, opozoril, da imajo vsi otroci pravico do življenja in dostojanstva. Plemenitosti pa človeku ne daje položaj, ampak čuteče srce.

Zore je v svoji pridigi spomnil, da se je Jezus po zapisih iz Svetega pisma rodil v eni od pastirskih votlin, ki so pastirjem in njihovim čredam poleti služile za zavetje pred vročino, pozimi pa kot zavetje pred mrazom. V takih votlinah so se lahko rojevali tudi otroci pastirjev, v sveti noči pa tudi Bog, ki se je učlovečil, povzema STA.

"Plemenitosti človeku ne dajeta položaj in premoženje, ampak čut za sočloveka"

Foto: STA S tem je želel Jezus po besedah Zoreta povedati, da imajo vsi otroci pravico do življenja in dostojanstva ter da nihče nima pravice otroku odreči pravice do življenja. "Ker se je nekdo rodil v razkošju in bogastvu, njegovo dostojanstvo ni nič večje od tistega, ki se je rodil v revščini in pomanjkanju. Če se je nekdo rodil v Ljubljani, ni čisto nič bolj plemenit, kot nekdo, ki se je rodil nekje na Kozjanskem ali v Halozah. Razliko med enim in drugim delamo ljudje, ki mislimo, da ima nekdo, ki je premožen in bogat, več dostojanstva, kot drugi, ki je preprost in ubog," je opozoril Zore.

Po njegovih besedah nam ravno božič z vsemi okoliščinami pripoveduje o tem, da je veliko več človečnosti in dostojanstva v pastirjih, ki so pazili na svoje črede, kot pa v kraljih, oblastnikih in veljakih, ki so se oblačili v svilo in škrlat. Plemenitosti človeku namreč ne dajeta položaj in premoženje, ampak čut za sočloveka, čuteče srce, je opozoril.

V votlini, v kateri je Marija rodila Jezusa, pa se po besedah nadškofa niso rojevali samo otroci pastirjev, ampak tudi tudi jagnjeta pastirskih čred. Tudi Jezus je po njegovih besedah postal jagnje, ki bo s smrtjo vzelo nase vse grehe sveta in vse ljudi osvobodilo njihovega jarma.

Ob tem se je vprašal, ali je Jezus s tem ljudi naredil za svoje dolžnike. "Ne! Osvobodil nas je ... Osvobodil nas je, da bi mogli tudi v tem času, v katerem zaradi virusa doživljamo omejitve, v njegovi svobodi odkrivati poti in načine, kako živeti ljubezen. Zato vas vabim, dragi bratje in sestre, da letošnji božični praznik praznujete tako, da vaša ljubezen postane potrpežljiva, dobrotljiva, naj ne išče svojega in ne misli hudega, naj se veseli resnice; naj vse veruje, vse upa, vse prestane. Naj tudi vaša ljubezen nikoli ne mine. Kajti Bog je ljubezen," je svojo pridigo zaključil Zore.

Letos brez polnočnic

Slovenski škofje pa so v skupni poslanici zapisali, da je božič kot vesela novica letos še posebej namenjena tistim, ki jih bremenita teža bolezni in osamljenosti.

Polnočnic v navzočnosti vernikov torej letos ni bilo. Po sklepu slovenskih škofov so bile v četrtek, na sveti večer dovoljene le božične maše, ki so se morale zaključiti do 20. ure, a v večjem delu Slovenije niso potekale v navzočnosti vernikov. Glede na odločitve posameznih škofij so lahko potekale le v koprski in novomeški škofiji, pa še to ob strogih omejitvah in previdnostnih protikoronskih ukrepih.

V ljubljanski stolnici samo preko televizije

Na današnji, božični dan dopoldne bodo, kot običajno, potekale božične maše. Ljubljanski nadškof metropolit Zore jo je vodil ob 8. uri v ljubljanski stolnici, a tudi tokrat brez navzočnosti vernikov. Mašo bo na drugem programu prenašala TV Slovenija.

Evangeličanski škof Leon Novak pa bo božično bogoslužje vodil ob 10. uri v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Prenos bo na prvem programu TV Slovenija.