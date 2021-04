Kriminalisti razkrili: Tajne podatke je posredoval uslužbenec sodišča

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili 15 oseb za 49 različnih kaznivih dejanj. V šestih primerih je šlo za izdajo tajnih podatkov, v enem primeru za dajanje daril, štirikrat za nedovoljeno prehajanje državne meje, v 38 primerih pa za neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili, je danes povedal vodja celjskih kriminalistov Damijan Turk.

Kot je Turk dejal v izjavi za medije, so ob koncu operativnih aktivnosti konec prejšnjega tedna na vsem območju Slovenije izvedli 16 hišnih preiskav ter 12 osebam odvzeli prostost. V petek so potem sedem osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, šestim od njih je bil odrejen pripor.

Po Turkovih besedah so kriminalisti v preteklih dneh končali obsežni preiskavi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja in izdaje tajnih podatkov. V obdobju kriminalističnih aktivnosti, ki so jih začeli sredi lanskega leta, so bili uporabljeni tako klasični kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi, piše STA.

Ukvarjali so se s tihotapljenjem droge in ljudi

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da na širšem celjskem območju deluje organizirana hudodelska združba, v kateri je sodelovalo več državljanov Slovenije, BiH ter Severne Makedonije. Združba je delovala tako, da je na območju vse Slovenije organizirala nakup, hrambo in prodajo prepovedanih drog kokaina in konoplje.

Prav tako so posamezni člani kriminalne združbe organizirali prevoze nezakonitih migrantov. Kriminalisti so ugotovili, da so v štirih primerih organizirali prevoze nezakonitih migrantov, državljanov Pakistana, Afganistana in Bangladeša. Prevoz migrantov so organizirali iz Hrvaške skozi Slovenijo v Italijo.

"V dveh primerih so policisti posamezne člane združbe z 58 migranti in dvema voznikoma ustavili med prevozom v Italijo. V dveh primerih pa je kriminalni združbi nezakonite migrante uspelo uspešno prepeljati čez ozemlje Slovenije v Italijo," je dejal Turk.

Tajne podatke je posredoval uslužbenec sodišča. Foto: STA

S kriminalno družbo sodeloval tudi uslužbenec sodišča

Med preiskavo so kriminalisti zaznali, da kriminalna združba oziroma njeni posamezni člani razpolagajo z občutljivimi podatki o aktivnostih policije. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da s posameznimi člani kriminalne združbe sodeluje uslužbenec sodišča, in sicer sodni zapisnikar kazensko preiskovalnega oddelka Okrožnega sodišča v Celju.

Zapisnikar sodišča, ki je bil na sodišču zaposlen od leta 2018, je v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov in iz koristoljubja sporočal tajne podatke članom kriminalne združbe. Kriminalno združbo je tako obveščal o kriminalističnih aktivnostih zoper njih ter tudi o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov.

"Po doslej zbranih ugotovitvah je zapisnikar, ki mu grozi do osem let zapora, neupravičeno razkril večje število kriminalističnih preiskav, katerih uspešnost je bila zaradi razkritja najmanj sto zaupnih dokumentov sodišča okrnjena," je dodal Turk.

Poudaril je še, da so bili osumljenci stari od 22 do 50 let, starejši med njimi pa so stari znanci policije.

Zapisnikar je imel dostop do zaupnih podatkov

S celjskega okrožnega sodišča so danes sporočili, da je imel zapisnikar glede na naravo svojega dela na delovnem mestu dostop do določenih, tudi zaupnih podatkov. "Sodišče je takoj poskrbelo, da osumljeni nima več nobene možnosti dostopa do kakršnih koli podatkov, niti nima več možnosti nenadzorovanega vstopa v stavbo sodišča. Osumljenemu pa je tudi že prenehalo delovno razmerje," navajajo na sodišču.

Dodali so tudi, da nobena institucija, žal tudi sodišče ne, ne more stoodstotno zagotoviti, da se taki primeri ne bi dogajali, saj v delovnem procesu, kakršen je sodni postopek, ne gre brez sodelovanja ljudi. Na Okrožnem sodišču v Celju vseskozi posvečajo veliko pozornost varnosti podatkov, še posebej zaupnih. Da nadzorni mehanizmi delujejo, pa se odraža tudi v dejstvu, da je bil konkretni primer odkrit, so še zapisali na sodišču.