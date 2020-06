Kraljem ulice že drugič prepovedana prodaja časopisov pred Hoferjevimi poslovalnicami

Podjetje Hofer je prodajalcem časopisov Kralji ulice znova prepovedalo prodajo pred poslovalnicami. V Hoferju so pojasnili, da prodaje pred trgovinami ne omogočajo nobenemu društvu in organizaciji, saj s tem skrbijo za čim manjše število medosebnih stikov zaradi novega koronavirusa. V društvu Kralji ulice so nad odločitvijo negativno presenečeni, piše STA.

Decembra lani je podjetje zaradi številnih pritožb kupcev in zaposlenih nad vedenjem prodajalcev društva Kralji ulice prvič prepovedalo prodajo časopisov o brezdomstvu pred Hoferjevimi trgovinami. Pritožbe so se nanašale tudi na onemogočanje vstopa v trgovino in nadlegovanje kupcev. Odločitev Hoferja je takrat odmevala predvsem na družbenih omrežjih in v javnosti povzročila ogorčenje, piše STA.

Podjetje Hofer je na vprašanje STA o vnovični prepovedi prodajanja časopisa odgovorilo, da jih društvo o ponovni prodaji po epidemiji novega koronavirusa, ki so jo vzpostavili v maju, ni obvestilo. To je sicer potrdil tudi Jean Nikolič iz društva Kralji ulice. "Ukrepi so bili takrat že dodobra sproščeni, o tem zato nismo obveščali posameznih organizacij, podatek pa smo objavili na svojem javnem Facebook profilu," je Nikolič v imenu društva zapisal v izjavi za javnost. Ob tem je opozoril, da je bila trgovinska veriga Hofer edina, ki se je pritožila na ponovno prisotnost prodajalcev časopisa.

Hofer: Skrbimo za čim manjše število medosebnih stikov

Hofer je glede svoje odločitve še sporočil, da pri svojem poslovanju upoštevajo "številna vodila", s čimer si prizadevajo zagotavljati varno nakupovanje. "Prodaje pred našimi trgovinami posledično ne omogočamo nobenemu društvu oziroma organizaciji, saj s tem skrbimo za čim manjše število medosebnih stikov", so zapisali.

V Hoferju so dodali, da so predstavnike društva že v decembru povabili na sestanek, kjer so dorekli kontrolirano mehaniko prodaje in ukrepanja v primeru kršitev, a kljub večkratnim pozivom na društvu mehanike od decembra niso uspeli vzpostaviti. Dodali so, da razumejo izzive, s katerimi so se člani društva soočali v času epidemije, zato so jih v vmesnem času podprli tudi z donacijo in jim ponudili možnost dodatne pomoči, če bi jo potrebovali, piše STA.

Kralji ulice pa so sporočili, da so se na morebitne kršitve pravil pri ponujanju časopisov, ki jih je bilo "zgolj za peščico", odzvali hitro in v skladu s svojimi pristojnostmi. S prepovedjo prodaje časopisov se ne strinjajo, saj prispevek za časopis najšibkejšim članom družbe predstavlja edini vir denarnih sredstev za preživetje, za druge pa pomemben prihodek za plačilo sobe ali stanovanja. Hofer tako pozivajo k premisleku o svoji odločitvi in sporočajo, da so pripravljeni nadaljevati dialog, še piše STA.