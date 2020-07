KPK preiskuje zaposlitev Bošnjaka na zavodu za zaposlovanje

Marko Bošnjak je bil Mitju Bobnarju, ki ga je prejšnja vlada na mesto direktorja imenovala konec januarja, mentor pri diplomski nalogi, zato so zaposlitev pod drobnogled vzeli v KPK, kjer so uvedli predhodni preizkus, da bi preverili, ali obstaja sum kršitve iz pristojnosti komisije, poroča STA.

Na zavodu so pojasnili, da so kadrovski postopek vodili v skladu z veljavno zakonodajo, Bošnjak pa je službo dobil za določen čas od 1. avgusta do konca direktorjevega mandata, torej za pet let.

Odstopil po ugotovitvi KPK

Bošnjak je konec maja "zaradi novih izzivov" odstopil s položaja viceguvernerja. Odstop je sledil lanski ugotovitvi KPK, da je Bošnjak ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto z neplačevanjem davkov pri oddajanju stanovanja.

Banka Slovenije je lani zaprosila komisijo za preiskavo Bošnjakovega ravnanja, potem ko se je znašel pod plazom očitkov, da ni plačeval davkov za stanovanje, ki ga je oddajal. Banka Slovenije namreč tega pri Finančni upravi RS (Furs) ne sme preveriti, KPK pa lahko.

KPK je pridobil podatke od Fursa in urada predsednika, ta je pristojen za postopek imenovanja viceguvernerjev, ki jih imenuje DZ. A se v ugotovitvah komisija ni opredelila do elementov sumov kršitev davčne zakonodaje. Sredi decembra lani je sporočila le, da bi moral Bošnjak sam Banki Slovenije predložiti listine in pojasnila, s katerimi bi lahko zavrnil očitke, ter da je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto. Že prej je o tem poročal spletni portal Požareport, še navaja STA.