Komisija spet nad zaposlitev Lepe Nataše? Šarec: Slep je, kdor se ukvarja z mano.

Da je donedavnega vodilna na področju kadrov na Sovi na zadnji seji parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) pričala, da je nekdanji direktor Slovenske obveščevalne-varnostne agencije (Sova) Rajko Kozmelj že prvi dan po nastopu svoje nove funkcije na Sovi začel urejati zaposlitev znanke nekdanjega premierja Marjana Šarca, tajne agentke N. H., je prvi poročal Požareport.

Bo Knovs spet zaslišal Kozmelja?

Tudi po naših neuradnih informacijah so na petkovi seji Knovsa zaslišali prej omenjeno uslužbenke Sove, ki naj bi pričala, da je nekdanji direktor Kozmelj, ki je Sovo vodil od 27. septembra 2018 do 17. marca letos, ko je po imenovanju vlade Janeza Janše odstopil s položaja, že takoj po svojem prihodu na Sovo začel urejati službo Šarčevi znanki.

Zaradi nasprotujočih si navedb nekdanjega šefa Sove Rajka Kozmelja, ki je do zdaj zatrjeval, da pri zaposlitvi agentke N. H. ni bilo nič spornega in uslužbenke Sove, se postavlja vprašanje, ali bo Knovs zahteval vnovično zaslišanje nekdanjega direktorja Sove. Foto: STA

Zdaj se postavlja vprašanje, ali bo Knovs, ki ga kot predsednik vodi poslanec SD Matjaž Nemec, zaradi nasprotujočih si navedb Kozmelja, ki je do zdaj zatrjeval, da pri omenjeni zaposlitvi N. H. ni bilo nič spornega, in prej omenjene uslužbenke Sove, zahtevala vnovično zaslišanje nekdanjega prvega moža Sove.

Tudi s tem vprašanjem smo se obrnili na Matjaža Nemca, ki pa nam je sporočil, da na naša vprašanja zaradi zakonov o tajnih podatkih ter parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, ki urejata delovanje Knovsa, ne more odgovoriti.

Šarec: Slep je, kdor se s Šarcem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže

Da ni posredoval pri zaposlitvi svoje znanke na Sovi, je vseskozi zatrjeval tudi nekdanji premier Marjan Šarec. "Gre za še eno izmed lažnih novic oziroma tako imenovani fake news. V zvezi z lažnimi očitki o posredovanju pri zaposlitvi je bilo že vse povedano. O konkretni zaposlitvi je svoje povedal tudi pristojni inšpektorat," so poudarili v LMŠ. Inšpektorat za javni sektor je pri zaposlovanju na Sovi ugotovil več manjših nepravilnosti, ki jih je agencija odpravila, zaposlitev Šarčeve znanke pa niso posebej problematizirali.

Slep je, kdor se s Šarcem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže...😂 https://t.co/mwDJsSFPMA — Marjan Šarec (@sarecmarjan) July 7, 2020

"Ponovno pisanje o tem s strani medijev, ki so blizu SDS in Janezu Janši, je več kot očitno preusmerjanje pozornosti od koruptivnih poslov pri nabavi zaščitne opreme ter prikrivanje lastne nesposobnosti in neoperativnosti pri upravljanju epidemije," so še sporočili iz največje opozicijske stranke. Šarec pa še pred tem na Twitterju sproščeno v tretji osebi ednine: "Slep je, kdor se s Šarcem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže."

Z novinarskimi vprašanji glede omenjene zadeve smo se obrnili tudi na Sovo. Njihove odgovore in pojasnila bomo objavili, ko jih bomo prejeli.