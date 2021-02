Kovšca kritičen do odločbe ustavnega sodišča

Poleg tega meni, da odločba onemogoča, da bi DZ v okviru svoje zakonodajne pristojnosti preučil ali obstajajo kakšni nedopustni pritiski in vplivi na sodstvo ali sodnike in da državni zbor na podlagi svojih ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe za njihovo zaščito. To "širše gledano negativno vpliva na spoštovanje načela vladavine prava, pravno varnost in pravico vsakogar, da o njegovih pravicah in obveznostih ter o obtožbah proti njemu odloča neodvisno in nepristransko sodišče," po navedbah STA meni Kovšca.

"Zaupanje v neodvisnost sodstva je bistven element za zagotavljanje pravne varnosti, zato mora obstajati možnost, da obstoj nedopustnih vplivov preučijo predstavniki druge veje oblasti, pri čemer je to najbolj primerno v okviru zakonodajne veje oblasti, ki je tudi pristojna, da oblikuje rešitve in mehanizme, ki bi v prihodnosti preprečevali nedopustne posege," je še dodal. Meni tudi, da se ob tem zastavlja vprašanje ali je ustavno sodišče s sprejeto odločitvijo izpolnilo svoje poslanstvo varuha ustavnosti ali pa je odprlo pandorino skrinjico teorij zarote, še piše STA.

Ustavno sodišče je v sredo presodilo, da sta zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Obenem je razveljavilo akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler, kolikor se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih sodnih odločitev in ugotavljanje odgovornosti sodnikov za odločitve v postopkih.