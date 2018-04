Kovačičevo pritožbo zavrgli zaradi nepristojnosti

Vrhovno sodišče je pritožbo Vilija Kovačiča na sklep Državne volilne komisije (DVK) o datumu ponovljenega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru zavrglo, ker nima pooblastila za presojanje ustavnosti in zakonitosti določitve datuma glasovanja na referendumu, so danes pojasnili na sodišču.

Kovačič se je pritožil tako na vrhovno kot ustavno sodišče, ker želi, da bi ponovljeno glasovanje izvedli skupaj z državnozborskimi ali jesenskimi lokalnimi volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi. Kovačič je danes dejal, da sam z odločitvijo vrhovnih sodnikov še ni seznanjen.

Že prejšnji teden je sicer pobudnik referenduma napovedal, da v primeru morebitnega neuspeha s pritožbo in poznejšim referendumom ostaja možnost pritožbe na rezultat ponovljenega glasovanja. Poudaril je, da bodo "cirkus vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo".

Ponovno glasovanje bo maja

Ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru bo 13. maja, danes pa so stekli roki za izvedbo referendumskih opravil. Vsi, ki bodo želeli vstopiti v referendumsko kampanjo, se lahko do 17. aprila prijavijo kot organizator kampanje in odprejo poseben transakcijski račun.

Prvo glasovanje je potekalo 24. septembra, udeležilo se ga je 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka. Kovačič je izid zaradi nepoštene kampanje izpodbijal na vrhovnem sodišču, kjer so njegovi pritožbi ugodili.

Vlada je namreč po oceni vrhovnega sodišča s proračunskimi sredstvi financirala nedopustno enostransko kampanjo. Že pred tem je ustavno sodišče odločilo, da se vlada v referendumu lahko javno izreče za ali proti zakonu, vendar pa lahko proračunska sredstva porablja samo, če v svojih informacijah predstavlja tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo.