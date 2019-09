Kovač o aferi Bratušek: Glasovanja na dopisnih sejah bi se dalo izpodbijati na sodišču

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pravi, da gre za sproduciran škandal in da sama zgolj dela red v energetiki. Ali ministrica res dela red ali gre le za željo po podrejanju energetike tudi z nedovoljenimi sredstvi?

"Gre za politično gledališče. Situacija me spominja na komedijo režiserja Branislava Nušića z naslovom Gospa ministrica. Ta govori o političnem povzpetništvu. Nova dejstva le potrjujejo, da so vsi ti postopki Bratuškove šolski primer, kako se v okviru korporativnega upravljanja ne sme in ne more ravnati. Gre za izrazito politično dejanje brez kakršnihkoli opravičil," opozarja Bogomir Kovač, ekonomist in nekdanji vodja vladnega kadrovskega sveta.

"Podatki nedvomno kažejo, ne glede na to zakaj se je nadzorni svet SODO tako odločil, bi ga lahko v rednem delu skupščina tudi ukinila. Zagotovo pa ne na način, da v procesu samega postopka imenovanja direktorja spreminjajo statut kot ga je uprizorila Bratuškova," je oster Kovač.

Dopisno glasovanje ne vzdrži resne pravne presoje

Glasovanje na dopisnih sejah vlade se večinoma odvija prek elektronske pošte ali telefonov. Minister glasuje le, če je proti. Teoretično je torej možno, da se gradiva nihče na počitnicah niti ne dotakne, pa je sklep formalno sprejet brez glasu proti. Ali takšno odločanje sploh zdrži resno pravno presojo? "Če bi glasovanje na dopisni seji kadarkoli pristalo na sodišču, bi se ga po mojem mnenju verjetno dalo izpodbijati. Gre za prakso, ki je slaba sama po sebi," je prepričan.

Foto: Planet TV

"Predsednik vlade bo, ne glede na dejstvo, da je za mnogo manjši prekršek pred tem žrtvoval generalnega sekretarja vlade, pred zelo veliko dilemo kaj narediti. Zagotovo pa politična drža Država to sem jaz, gospa ministrica, tudi za Šarca ni sprejemljiva," še sklene Kovač.

