Korupcija v zdravstvu: Jurkovičeva priznala dajanje podkupnin zdravnikom in lekarnarjem

Glavna priča, nekdanja lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical Urška Jurkovič, je v nadaljevanju sojenja zdravnikom in predstavnikom dobaviteljev zaradi domnevne korupcije v zdravstvu potrdila dajanje podkupnin zdravnikom in lekarnarjem.

"Pri sebi sicer nimam nobenih zapiskov o poslovanju našega podjetja Emporio Medical, se pa spomnim, da smo veliko let zelo dobro poslovali, dogajalo se je marsikaj, dobrega in tudi slabega. Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi. Za to, da so naročali medicinske pripomočke, ki jih je uvažalo naše podjetje, so pač hoteli neko povračilo," je po poročanju Večera prek videokonference iz New Yorka pričala Urška Jurkovič.

Vedela je, da so zdravniki dobivali podkupnine

Na vprašanje predsednice sodnega senata, sodnice Dejane Fekonja, ali sta obtožena vodja lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli in ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič od nje ali predstavnikov Emporia Medical prejemala podkupnino, je odgovorila, da je Faganelijeva po njenem vedenju prejemala podkupnino, sicer nikoli od nje, vendar je bila z vsem seznanjena. Dejala je tudi, da je tudi kirurg Kavčič nekajkrat prejel podkupnino.

Izpričala je še, da je vsa leta v podjetju skrbela za sklepanje poslov, za stike z dobavitelji in končnimi kupci, prav tako za zunanjo podobo podjetja in drugo. Njena mati Ana Jurkovič pa je bila odgovorna za finance podjetja Newport Medical v Avstriji in hčerinskega podjetja Emporio Medical v Sloveniji.

Za nekdanjo zastopnico podjetja Emporio Medical Jano Šturm je izpovedala, da je v nekem obdobju z njo praktično vodila podjetje, čez nekaj let pa podjetje zapustila in ustanovila svoje podjetje, prav tako za prodajo medicinske opreme.

Po dveh urah zmedeno pričanje

Kot še piše spletni Večer, se je priča po približno dveh urah pričanja začela zapletati v izjavah. Čeprav je na začetku pričanja dejala, da Kavčiču ali Faganelijevi nikoli ni sama dajala podkupnine, je kasneje dejala, da je Faganelijevi, ko Šturmove ni bilo več v podjetju, dvakrat sama nesla podkupnino v gotovini, od tega je enkrat opisala podkupnino kot 2.000 evrov v kuverti, drugega primera pa se ne spomni. Med zadnjo izjavo je Faganelijeva odkimavala.

Jurkovičeva bo pričanje nadaljevala 9. septembra.

Vsi se branijo, da so očitki neutemeljeni

Pred očitki tožilstva se v tem delu obsežnega sojenja zaradi domnevne korupcije v zdravstvu branijo ortoped Kavčič, vodja lekarne v Valdoltri Nataša Faganeli, nekdanja zastopnica podjetja Emporio Medical, danes pa prokuristka v družbi Advanta Jana Šturm ter podjetje Advanta.

Obtožnica Šturmovo bremeni, da je skupaj z Urško in Ano Jurkovič dajala nedovoljene nagrade ortopedu v novomeški bolnišnici Gregorju Kavčiču, vodji lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataši Faganeli ter zdravniku v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor Jožefu Mateli v zameno za izbiro določenega medicinskega materiala. Dajanje podkupnin naj bi potekalo med februarjem 2008 in decembrom 2011, nato pa še v letu 2013, ko je bila Šturmova zaposlena v podjetju Advanta. Vsi obdolženi očitke tožilstva zavračajo kot neutemeljene.

V prvem delu je sodišče štiri kirurge ter komercialista iz Emporia Medical nepravnomočno spoznalo za krive ter obsodilo na zaporne in denarne kazni. Še en del sojenja, v katerem se zaradi očitkov o korupciji zagovarjata zdravnik Zoran Milošević in njegov sin, poteka pred drugim sodnim senatom.