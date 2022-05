Koronavirus v Sloveniji: toliko okužb so potrdili v torek

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v torek ob 665 PCR-testih in 4.100 hitrih antigenskih testih potrdili 541 primerov okužbe z novim koronavirusom, medtem ko so dan prej potrdili 996 primerov okužbe, teden dni prej pa 671 okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih ministrstva za zdravje se v slovenskih bolnišnicah zdravi 92 covidnih bolnikov, 42 zaradi covida in 41 s covidom. Devet bolnikov potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je boj z boleznijo izgubila ena oseba, iz bolnišnic so pa so odpustili 11 ljudi, so še zapisali.

📍Podatki 17.5. ⤵️



▶️ Dnevno št.testov:

PCR: 665

HAGT: 4100

Potrjene okužbe: 541



Skupno v 🏥: 92

Zaradi covida: 42

S covidom: 41



▶️ Osebe na intenzivni negi: 9 Zaradi covida: 7

S covidom: 2

Odpuščeni: 11



▶️ Umrli: 1



Ostanite zdravi 💪 — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) May 18, 2022

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 8.098 aktivnih primerov okužbe, kar je 1..100 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 481 in je za 18 manjše kot dan prej. Za 52 pa se je zmanjšalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev, tako da trenutno znaša 382.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.469 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.652.