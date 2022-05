Takšni so najnovejši podatki o okužbah

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v ponedeljek ob 996 PCR-testih in 5.733 hitrih antigenskih testih potrdili 734 primerov okužbe z novim koronavirusom, medtem ko so dan prej so potrdili 130 primerov okužbe, teden dni prej pa 994 okužb z novim koronavirusom.