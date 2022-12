Koronavirus: toliko hospitaliziranih zadnjič pred dvema mesecema

V nedeljo so ob 440 PCR- in 2.342 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 505 okužb z novim koronavirusom, kažejo sveži podatki nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je, za primerjavo, 73 okužb manj kot preteklo nedeljo, ko so potrdili 578 okužb. Nekoliko višje je spet število hospitaliziranih v bolnišnicah. Skupaj so v nedeljo zdravili 333 koronavirusnih bolnikov, kar je največ po 17. oktobru letos, ko je bilo v bolnišnici v enem dnevu 337 ljudi.