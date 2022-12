Italijansko sodišče odločilo: za določene poklice obvezno cepljenje proti covid-19

Obvezno cepljenje proti covid-19 za določene poklice, kot so zdravstveni delavci, učitelji in pripadniki oboroženih sil, ki ga je vlada v Rimu uvedla lani, ter suspenz z dela za tiste, ki tega ne izpolnjujejo, sta skladna z zakoni in ustavo, je v četrtek odločilo italijansko ustavno sodišče.

Več italijanskih sodišč je pred tem izrazilo pomisleke glede zakonitosti obveznega cepljenja proti covid-19, pa tudi glede sorazmernosti sankcij, zlasti za tiste, ki delajo na daljavo, in glede varnosti cepiv. Ustavno sodišče je po dolgi obravnavi vse pomisleke zdaj zavrnilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Razsodilo je, da odločitve, sprejete glede obveznega cepljenja zdravstvenih delavcev v času pandemije, niso bile nerazumne in nesorazmerne. O vprašanju, ali necepljeni zdravstveni delavci ne smejo delati, tudi če niso v stiku z bolniki, medtem niso vsebinsko odločali, saj so ga zavrnili že iz postopkovnih razlogov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V četrtek pred ustavnim sodiščem demonstrirali nasprotniki cepljenja

Četrtkova sodba je sicer v skladu z dozdajšnjo prakso ustavnega sodišča, ki je že leta 2018 odločilo v prid obveznemu cepljenju, če so izpolnjeni trije pogoji - če cepljenje izboljša zdravje posameznika in skupnosti, če so posledice sprejemljive ter če je zagotovljeno ustrezno nadomestilo v primeru nadaljnje in nepredvidljive škode.

V četrtek je pred ustavnim sodiščem demonstriralo nekaj nasprotnikov cepljenja, ki so se pripeljali iz vse Italije. Med njimi so bili ljudje, ki so po lastnih izjavah utrpeli resne zdravstvene posledice zaradi cepljenja proti covid-19.

Obveznost cepljenja proti covid-19 za določene poklicne skupine naj bi sicer prvotno veljala do konca letošnjega leta, a jo je vlada v Rimu nato odpravila že s 1. novembrom.