Korak bližje: bodo vsi učenci imeli brezplačno kosilo

DZ je danes z 51 glasovi za in nobenim proti odločil, da je predlog novele zakona o šolski prehrani primeren za nadaljnjo obravnavo. Z 49 glasovi za in petimi proti pa so kot primernega za nadaljnjo obravnavo ocenili tudi predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Predloga je v DZ vložilo pet tisoč državljanov, v njihovem imenu pa Inštitut 8. marec.

Predlagatelji želijo s predlogoma zagotoviti brezplačno kosilo za vse učence.

Na inštitutu so predloga vložili glede na izkušnje staršev, ki so poročali, da otrokom težko plačajo kosilo v šoli. S spremembo zakona o osnovni šoli bi kot pravico za vse šoloobvezne otroke uvedli šolsko kosilo, z novelo zakona o šolski prehrani pa bi to pravico tehnično uredili in pri pripravi obrokov na primer prepovedali zunanje izvajalce. Zagotavljanje šolskega kosila je po veljavni ureditvi namreč tržna dejavnost.

Spremembe bo treba vpeljati postopoma

Predloga so po njihovih besedah podprli številne nevladne organizacije in sindikati, tako Slovenska filantropija, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij in zveza prijateljev mladine.

Izdatki proračuna bi se po izračunih obeh predlogov povečali za 77 milijonov evrov.

Po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde na ministrstvu načeloma podpirajo namen predlagatelja v zvezi z zagotovitvijo brezplačne prehrane za učence. Opozoril pa je, da je spremembe treba vpeljevati postopoma, saj nimajo vse šole ustreznih kadrovskih, prostorskih in organizacijskih zmožnosti.