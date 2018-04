Koprski ribič od hrvaškega inšpektorja prejel za 28 tisoč evrov kazni

Slovenski ribiči so po začetku uresničevanja razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško poleg kazni hrvaške pomorske policije začeli prejemati še kazni hrvaškega ribiškega inšpektorja za nedovoljen ribolov v Piranskem zalivu. Kazni je prejelo šest ribičev iz Kopra in Izole.