Koprski podžupan močno opit po avtocesti vozil v nasprotno smer

Koprski podžupan Patrik Peroša je v noči na četrtek močno opit prevozil dobrih 20 kilometrov po primorski avtocesti v nasprotno smer. Na Kozini so ga pričakali policisti in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti bi koprskega podžupana pridržali, če ga ne bi domov odpeljala njegova žena. Peroša je koprskemu županu Alešu Bržanu že ponudil odstop, ta pa ga je sprejel.

Patrik Peroša, ki ga je Aleš Bržan po prevzemu položaja postavil na mesto podžupana za šport, s katerega bi moral ob skrbi za šport tudi sam promovirati zdravo in odgovorno življenje, je v noči na četrtek po poročanju Primorskih novic močno opit s primorske avtoceste najprej zapeljal proti Vipavi.

Peroša opit vozil po napačni strani avtoceste

Patrik Peroša je koprski podžupan, pristojen za šport. Foto: YouTube Ko je ugotovil napako, se je do razcepa vrnil tako, da je vozil v napačno smer, od Razdrtega pa je vožnjo po avtocesti po napačni smeri nadaljeval vse do Kozine, kjer so ga pričakali policisti. Alkotest je pokazal, da je bil Peroša močno opit, napihal je 1,91 promila alkohola.

Župan Bržan je napovedal, da se bo s podžupanom pogovoril in nato ustrezno ukrepal. "Kakšni so postopki v takšnih primerih, pa se ve," je za Primorske novice povedal Bržan in na vprašanje, ali to pomeni podžupanovo razrešitev, odgovoril pritrdilno.

Bržan sprejel ponujeni odstop podžupana

Z dogodkom je Bržan občane seznanil tudi na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook. Kot je zapisal, je Peroša naredil nedopustno napako, ki jo sicer iskreno obžaluje, a se zaveda, da za vožnjo pod vplivom alkohola ni opravičila, zato mu je v petek ponudil odstop s položaja podžupana.

Bržan je odstop sprejel in Perošo v ponedeljek povabil na pogovor, na katerem bosta med drugim uredila tudi primopredajo poslov. "Alkohol ostaja eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče pri nas, zato od svojih sodelavcev, še zlasti pa od funkcionarjev občine pričakujem in zahtevam ničelno toleranco do alkohola v prometu," je pojasnil Bržan.