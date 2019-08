Kopališče v Žusterni vsaj še danes zaprto

Kot so za STA danes povedali na koprski občini, bo kopališče vsaj še danes zaprto. Potem ko so v četrtek zjutraj kopališče že odprli, so ga nato popoldne znova zaprli, saj so analize vzorcev vode, vzetih v sredo, pokazale novo onesnaženje.

To so zaznali na iztoku hudournika in v otroškem bazenu v Žusterni, je v četrtek objavila agencija za okolje. Nato so hudournik zajezili in preprečili iztok hudourniških voda v morje. Do zaključka ugotavljanja vseh virov onesnaževanja hudournika bo komunalno podjetje Marjetica meteorno vodo prečrpavala v cisterne in odvažala v čistilno napravo na Srmin, so povedali na občini.