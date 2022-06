Nov obmorski park, ki je spremenil podobo slovenske obale

Naložbo, ki je veljala za eno zahtevnejših in finančno obsežnejših, je občina začela izvajati že v začetku leta 2019. Najprej je premestila obstoječi skalomet v povprečju za 30 metrov od obale in uredila nasip do višine 0,5 metra nad morjem, ki ga je leto pozneje povišala do končne višine 2,8 metra in tako zagotovila ustrezno poplavno varnost.

Sledila je ureditev skalnatega dela obale, kjer so postavili velike betonske plošče, na dveh mestih pa oblikovali manjše zalive s prodnatimi dostopi do morja. V okviru končne ureditve je občina letos celotno površino ozelenila. Zasadili so približno 200 dreves različnih vrst ter številne grmovnice in trajnice.

Foto: Mestna občina Koper/Jaka Ivančič Skozi zelenico parka so speljali tudi sprehajalno pot, opremljeno z betonskimi klopmi in sodobno urbano opremo, ob tem pa uredili dodaten prodnat dostop do morja. Poleg druženja in aktivnega preživljanja prostega časa so obiskovalcem na voljo tudi brezplačne sanitarije in gostinska ponudba. Od junija v bližnjem centru vodnih športov deluje še Active Koper, ki tudi letos ponuja različne vodne aktivnosti in zabavo za različne generacije uporabnikov, so sporočili z občine. Obiskovalci se bodo po 14. uri lahko brezplačno preizkusili v SUP-anju, vožnji s kajakom in pedalini, ob 16. uri pa bodo organizirali še štafeto z vodnimi plovili (SUP, kajak in pedalin).

Vrednost naložbe znaša nekaj manj kot 3,7 milijona evrov brez davka. Večji del sredstev je iz svojega proračuna zagotovila Mestna občina Koper, okoli 770 tisoč evrov pa je nepovratnih evropskih sredstev.

Foto: Mestna občina Koper/Jaka Ivančič