Petkova eksplozija v objektu v Žusterni je sicer, po ugotovitvah policije, posledica sosedskega spora. 32-letni domačin je sosedom nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Njegov oče je to opazil in hotel petardo odstraniti, a je ta eksplodirala in ga pri tem hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, navaja STA.

Koprski policisti so po prejemu obvestila o eksploziji odhiteli na kraj dogodka ter ga zavarovali, pri ogledu kraja eksplozije pa so sodelovali tudi bombni tehniki z oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije, so zapisali, po navajanju, STA.

Policija je med ogledom kraja eksplozije ugotovila, da je 32-letni domačin sosedom, s katerimi je v sporu, nastavil močnejšo petardo, ki jo je kupil na črnem trgu. Njegov 58-letni oče je to opazil in petardo skušal odstraniti, a je ta eksplodirala. Eksplozija je moškemu huje poškodovala prste na rokah, zato so ga takoj odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so v soboto pojasnili na PU Koper.