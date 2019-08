Kopališče v Žusterni ostaja zaprto, čeprav so zadnje analize vzorcev vode na območju kopališča boljše, so pojasnili v Marjetici Koper. Preko konca tedna so sicer mehansko odstranili nasip usedlin pred hudournikom, kar predstavlja korak v akcijskem načrtu sanacije nastale situacije.

"Sistemsko rešujemo korak za korakom, da bi natančno izolirali vir onesnaženja," so še navedli v koprskem komunalnem podjetju.

Kot so spomnili, so sicer s fizično pregrado pred meteornim izpustom oz. hudournikom izključili možnosti, da bi bil vir onesnaževanja v kanalizacijskem ali meteornem sistemu, kjer so bile začetne težave. Pregled meteornega sistema bodo sicer zaključili predvidoma v desetih dneh.

Zaprto že deset dni

Kopališče v Žusterni tako ostaja zaprto zaradi fekalnega onesnaženja že deset dni. Rdečo zastavo so namreč dvignili 2. avgusta. V vmesnem času so prejšnji četrtek ukrep za nekaj ur preklicali, saj so analize tedaj pokazale, da je voda spet primerna za kopanje. Prav zaradi nihanja rezultatov meritev so se v Marjetici odločili za zajezitev hudournika. Do zdaj tako še ni jasno, kateri je (glavni) vir onesnaženja.

Sprva je sicer kazalo, da je do izpusta fekalnih voda prišlo v okviru čiščenja zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika, pri čemer je jašek zamašil večji tekstilni predmet, ki so ga uporabniki odvrgli v kanalizacijski sistem.