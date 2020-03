Konvoj za Srbijo krene na pot ob 11. uri

Zveza Srbov Slovenije je pozvala vse Srbe, ki so na ozemlju Slovenije, želijo pa v Srbijo, da najkasneje do 11. ure pridejo do športne dvorane Ježica v ljubljanskih Savljah. Od tam bodo vozili organizirani konvoji prek Hrvaške v Srbijo. Po ocenah slovenskih oblasti je v Sloveniji zaradi zapor meja zaradi koronavirusa obtičalo okoli 400 Srbov.

Kot je v torek pojasnil uradni govorec kriznega štaba vlade za spopadanje z novim koronavirusom Jelko Kacin, gre za državljane Srbije, ki so se vračali v svojo domovino iz skandinavskih držav, Beneluksa, Nemčije, Češke, Slovaške, Avstrije.

V Sloveniji so obtičali, ko je srbska vlada v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa zaprla svoje meje za vse, tudi za svoje državljane, ki so se iz tujine vračali domov. Nekateri so po njegovih besedah v Sloveniji že več kot pet dni. Okoli 50 pa jih je obtičalo na mejnem prehodu Gruškovje, je po poročanju STA sporočila Zveza Srbov Slovenije.

V Srbiji jih čaka 28-dnevna karantena

Prvi konvoj srbskih državljanov je v policijskem spremstvu prek Hrvaške v Srbijo krenil že v sredo, je še povedal Kacin. Dodatni avtobusi naj bi proti Srbiji krenili danes. Vse nato v Srbiji čakala obvezna 28-dnevna karantena.

Zveza Srbov Slovenije je za vse rojake pripravila tudi prenočišče in hrano za na pot od restavracij As, Portal, Saraj in Moma Jorgačević, današnji zajtrk pa jim je zagotovil tudi Mercator. Dobili so tudi hrano od Rdečega križa.