Na Ježici začasna namestitev za Srbe, ki so obtičali v Ljubljani na poti domov

V dvorano so namestili zložljiva ležišča, ki so pripravljena za primer naravnih nesreč, vlada pa jim bo zagotovila zdravstveno varstvo, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana. Dodali so, da so se odzvali tudi nekateri gostinci, ki jim bodo priskrbeli obroke hrane, piše STA.

V Sloveniji je trenutno okoli 400 srbskih državljanov

Za koliko ljudi gre, niso sporočili, je pa v Sloveniji po podatkih srbskega veleposlaništva v Ljubljani sedaj okoli 400 srbskih državljanov, ki se želijo iz drugih evropskih držav vrniti v Srbijo. Koliko od njih je v Ljubljani, nimajo podatkov, so povedali za STA.

Z veleposlaništva so sicer že v ponedeljek sporočili, da v sodelovanju s pristojnimi srbskimi in slovenskimi institucijami delajo vse, kar je mogoče, in se trudijo rešiti položaj, v katerem so se znašli srbski državljani, ki so trenutno v Sloveniji in jim je bil zavrnjen vstop na Hrvaško, a se želijo vrniti v Srbijo.

V skladu z novimi režimi in upoštevajoč zapiranje mej v vseh sosednjih državah v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, intenzivno delajo na rešitvi tega problema, so poudarili. Posodabljajo sezname vseh srbskih državljanov, ki čakajo na odhod v Srbijo ter iščejo hitro in učinkovito rešitev. Poudarili so še, da gre v večini primerov za ljudi, ki so se znašli v Sloveniji zaradi tranzita, ne za srbske državljane z urejenim bivanjem v Sloveniji, še navaja STA.