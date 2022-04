Komu zaupati prevoz do bolnišnice?

Ko potrebujemo varen in zanesljiv prevoz do bolnišnice ali na zdravstveni pregled, je zelo pomembno, da nimamo dodatnih skrbi zaradi organizacije potovanja.

Oddaljenost od zdravstvene ustanove, telesna nezmožnost, pomanjkanje lastnega prevoza ali zdravstveno stanje nam velikokrat ne omogočajo, da bi na pregled prišli sami s svojim prevozom. To pomeni, da si moramo pot na pregled organizirati s pomočjo družine, prijateljev, sosedov ali negovalcev ali prek zasebnega najema taksija.

Ena od možnosti, če stanje ne zahteva nujnega reševalnega prevoza, je tudi sanitetni reševalni prevoz pri katerem od zasebnih ponudnikov prevozov pacientov.

Glavna prednost zasebnega prevoza je, da ni čakanja, lahko smo prepričani, da nas bo reševalno vozilo pobralo ob vnaprej rezerviranem času, ekipa pa bo pri roki, takoj ko bomo pripravljeni na odhod domov. Izvajalci zdravstvenih prevozov so ponavadi dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zaradi njihove razpoložljivosti so zanesljiva rešitev, ko pacienti potrebujejo prevoz do zdravstvenih ustanov in nazaj.

Vrste prevozov pacientov

Po klasifikaciji ministrstva za zdravje obstaja več različnih vrst prevozov pacientov. Zavarovane osebe so upravičene do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali če zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca.

Nujne reševalne prevoze izvajajo lokalni zdravstveni domovi, ki imajo koncesijo za nujno medicinsko pomoč, stroške pa pokrije zdravstvena zavarovalnica.

Nenujni prevozi pa so prevozi pacientov, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Opravljajo jih z reševalnim vozilom. Gre na primer za prevoze nepokretnih oseb na preglede v bolnišnice, pri katerih ne pričakujejo hitrega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Sanitetni prevozi, ki jih opravljajo z osebnimi vozili, pa so prevozi pacientov, ki med prevozom ne potrebujejo spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njihovo zdravje škodljiv. Pokretne in samostojne bolnike s sanitetnimi prevozi pripeljejo na različne preglede, poleg tega pa ne pričakujejo, da bi se njihovo zdravstveno stanje lahko hitro poslabšalo.

Podjetje Medic-UM STORE , ki je opremljeno s sodobnim voznim parkom, skladno s podeljenimi dovoljenji ministrstva za zdravje izvaja storitve sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov ter tudi zdravstveno varstvo na javnih prireditvah.

Opremljenost reševalnih vozil in ustrezno izobražen kader

Eden od pogojev, da podjetje lahko izvaja nujne reševalne prevoze, je opremljenost reševalnih vozil, prav tako mora biti kader ustrezno izobražen, pomembna pa je tudi infrastruktura za izvajanje dejavnosti.

Za nenujne reševalne prevoze so pogoji v primerjavi s sanitetnimi prevozi bolj zaostreni. Voznik mora biti zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno klasifikacijo tehnik reševalec, z njim v ekipi mora biti tudi zdravstveni tehnik.

Za sanitetni prevoz pacienta izvajalec potrebuje osebno vozilo, ki je opremljeno z osnovno opremo prve pomoči kot vsako osebno vozilo. Voznik tega vozila mora opraviti tečaj prve pomoči v obsegu 80 ur.

Sanitetni prevozi se praviloma naročajo pri izvajalcih prevozov, ki imajo sedež v istem kraju, kot je prebivališče zavarovane osebe, oziroma so najbližje kraju prebivališča.

Kdo je slovenskega smučarja pripeljal domov?

Slovenski smukač Boštjan Kline je pred dnevi doživel hud padec in si na treningu smuka zlomil desno nogo. Prepeljali so ga v bolnišnico v Videm, kjer so ga pripravili za prevoz v Slovenijo.

Za prevoz slovenskega smučarskega reprezentanta v Slovenijo je poskrbelo podjetje Medic-UM STORE.

V velenjskem podjetju, kjer si prizadeva za strokovno opravljene sanitetne in nenujne reševalne prevoze, so zelo zadovoljni, da svojim uporabnikom poleg strokovnosti in varnosti lahko ponudijo visoko stopnjo udobja, ki je še posebej za paciente s poškodbami zelo pomembna. "S prevozom sem bil zelo zadovoljen ter vesel, da se je vse skupaj organiziralo in o vsem dogovorilo zelo hitro. Osebju sem hvaležen za vso pomoč," je zapisal Boštjan Kline.

NAROČANJE PREVOZOV: Medic-UM STORE Šaleška cesta 19 3320 Velenje telefon: 040 302 757 ali 031 837 800 E-naslov: info@medicum.si

Preberite še: