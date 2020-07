Komarji napadajo prestolnico, župan pa nič

Mila zima je omogočila preživetje komarjem, nedavno deževje pa je napolnilo umetne in naravne vodne zadrževalnike, kjer so se razvili komarji.

Mila zima je omogočila preživetje komarjem, nedavno deževje pa je napolnilo umetne in naravne vodne zadrževalnike, kjer so se razvili komarji. Foto: Getty Images

Prestolnico so v zadnjih dneh preplavili tigrasti komarji. Zadrževanje na prostem je tako rekoč nemogoče, ne da bi pri tem občutili vsaj nekaj srbečih pikov nadležnih insektov. V vseh delih dneva se brenčači agresivno, pogosto v rojih, zaganjajo v svoje žrtve, kri pa sesajo tudi skozi oblačila. Povzročijo oteklino in srbenje, pri občutljivih ljudeh tudi bolečino. Zaradi prenašanja različnih bolezni so lahko izjemno nevarni tudi za zdravje ljudi.

Tako lahko ostane vse poletje

Mila zima je omogočila preživetje komarjem, nedavno deževje pa je napolnilo umetne in naravne vodne zadrževalnike, kjer so se razvili komarji. Posledično je komarjev več, pojasnjuje biologinja in proučevalka komarjev Katja Kalan z Univerze na Primorskem (UP Famnit).

Takšna situacija se bo v primeru deževnega poletja tudi nadaljevala, ustavilo bi jo le sušno poletje.

Odrasli tigrasti komarji so značilno črno-belo obarvani in imajo na glavi belo progo. Foto: Bojan Puhek

Tigrasti komarji ponoči načeloma niso aktivni, a po izkušnjah Kalanove to ne drži popolnoma. Prav tako so manj aktivni v sončni pripeki na odprtem, saj se bolj skrivajo v grmičevju. V primeru, da se človek pojavi v grmovju ali blizu njega, pa mu piki ne bodo prizaneseni. Kalanova zatrjuje, da tigrasti komarji zagotovo niso prenašalci novega koronavirusa, prav tako naj ne bi prenašali borelioze.

Tigrasti komarji nadloga že v vseh predelih Ljubljane

V Mestni občini Ljubljana (MOL) priznavajo, da se je tigrasti komar razširil že tako rekoč v vse predele občine in da se zavedajo resnosti situacije. Kot najučinkovitejše sredstvo v boju zoper tega krvosesa že četrto leto zapored smatrajo preventivo, zato prebivalce ozaveščajo in izobražujejo o ukrepih za preprečevanje njegovega razmnoževanja. A ti očitno niso učinkoviti, saj nekateri Ljubljančani trdijo, da toliko komarjev na kupu še niso videli.

Da bi se tigrastemu komarju izognili, v MOL svetujejo, da:

- imamo okolico hiše pospravljeno in naokoli nikoli ne puščamo nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje tigrastega komarja;

- ne pustimo, da se voda nabira na ponjavah in drugih platnih, ki se uporabljajo za prekrivanje;

- več kot nekaj dni zunaj ne puščamo nepokritih napihljivih bazenov in drugih vodnih igrač;

- ne praznimo podstavkov za rože in drugih posod v kanalizacijske odtoke;

- redno čistimo žlebove, sode in rezervoarje;

- skrbimo za vodnjake in ribnike.

Na Obali začeli aktivno zatirati razmnoževanje komarjev

Medtem ko MOL svoje prebivalce zgolj ozavešča, za zatiranje komarjev pa ne naredi ničesar, so v obalnih občinah in v Novi Gorici letos sprožili pilotno akcijo zatiranja ličink komarjev na način, ki ne obremenjuje okolja. Strokovna vodja projekta je prav Kalanova.

Tigrasti komarji so prenašalci povzročiteljev rumene mrzlice, mrzlice denga, čikungunje in virusa zika. Foto: Reuters

Komunalna podjetja so v cestnih jaških za meteorno vodo, fontanah, pokopališčih in podobnih površinah z vodo na javnih krajih uporabile sredstvo, imenovano aquatain, za zatiranje ličink komarjev. Ker ne gre za biocid in razpade na naravne komponente, za okolje ni škodljivo. Sredstvo na vodni površini ustvari mikrofilm, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink, pa tudi odlaganje jajčec. Živim bitjem ni škodljivo, deluje pa mesec dni. Študije v Italiji poročajo o 90-odstotnem zmanjšanju populacije komarjev.

MOL čaka na rezultate pilotnega projekta

V MOL so seznanjeni s projektom na Obali in bodo glede uporabe enakega pripravka v prestolnici počakali na rezultate. Ti naj bi bili znani konec poletja. Ob tem dodajajo, da se je sredstvo izkazalo za uspešno v Nemčiji, "vendar ima Nemčija drugačne podnebne pogoje in ni nujno, da bo uspešno tudi v Sloveniji." A Kalanova odgovarja, da sredstvo deluje na fizikalnih osnovah, zato podnebje ne bi smelo igrati odločilne vloge za uspešnost projekta.

Ob piku komarja velja, da se čim manj praskamo, saj to povečuje vnetje. Če rana zakrvavi, pa je možna celo okužba. Foto: Getty Images

Ob tem iz županovega kabineta opozarjajo, da ima v MOL kar 20 odstotkov celotne površine status zavarovane ali varovane narave, kjer je uporaba različnih pripravkov strogo regulirana oziroma prepovedana. Kalanova sicer pravi, da pripravka na zavarovanih območjih, kot je Škocjanski zatok, res niso aplicirali, čeprav ima pridobljene vse certifikate o neškodljivosti. "Mislim, da bi aquatin lahko aplicirali tudi v zavarovane habitate. Verjetno pa je zaradi birokratskih ovir postopek bolj zahteven," še sklene Kalanova.

Tigrasti komar za svoj razvoj potrebuje zelo majhno količino vode. Razvoj od jajčeca do odraslega komarja traja spomladi od 15 do 20 dni, poleti pa se ta čas skrajša na 6 do 8 dni. Samica lahko v življenju odloži od 150 do 250 jajčec v več ciklusih po okrog 40 jajčec, ki so velika 0,5 milimetra. Za razvoj vsakega ciklusa jajčec samica potrebuje obrok krvi, ki ji zagotovi zadostno količino beljakovin. Jajčeca odlagajo na navpično hrapavo površino centimeter nad vodo ali neposredno na vodno površino. Ko jih zalije voda, se iz jajčec izležejo podolgovate ličinke. Prehranjujejo se z organskim drobirjem in mikroorganizmi v vodi. Po treh levitvah se zabubijo. Iz bube se na vodni površini izležejo odrasli tigrasti komarji, ki so značilno črno-belo obarvani in imajo na glavi eno belo progo. V Evropi so tigrastega komarja prvič opazili leta 1997, v Ljubljani pa desetletje kasneje.

Kalanova še pravi, da rastline z močnejšim vonjem, kot je sivka, ter domači pripravki v določeni meri komarje res odganjajo, povsem zaustaviti pa jih ne morejo.